Aseguran que Jey Mammon usaría una inesperada estrategia para defenderse de la denuncia por abuso sexual

En medio de la escandalosa detención de Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001 que fue señalado como integrante de una banda acusada de corrupción de menores, Lucas Benvenuto -un joven de 27 años que fue víctima de un grupo similar cuando era chico- se animó a compartir su testimonio y, mientras lo hacía, aseguró que también fue abusado sexualmente por Jey Mammon. “Cuando salíamos él tenía 32 años y yo, 14″, afirmó. Aunque, desde ese momento el conductor optó por alejarse de los medios y solo emitió un breve comunicado a través de sus redes sociales, en las últimas horas dieron a conocer cuál sería la estrategia legal que estaría pensando en aplicar junto a su equipo de abogados.

Aseguran que Jey Mammon usaría una inesperada estrategia para defenderse de la denuncia por abuso

“Es conductor y es músico. Cuando salimos él tenía 32 años, y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad...”, aseguró Lucas Benvenuto, días atrás, en diálogo con Karina Mazzocco en A la tarde (América). A pesar de que evitó decir su nombre, horas después confirmó en su perfil de Instagram que se trataba de Jey Mammon.

Las repercusiones ante las fuertes declaraciones fueron inmediatas: Telefe lo corrió de la conducción de La Peña del Morfi y su nombre se ubicó entre los temas más mencionados tanto en las redes como en los medios y él mismo optó por, no solo mantener el silencio, sino no mostrarse públicamente.

Lucas Benvenuto denunció públicamente a un conductor (Captura video)

La posible estrategia de Jey Mammon

Ahora, a pesar de que quien fue el presentador de Los Mammones (América) volvió a llamarse al silencio tras haber difundido un comunicado, en Intrusos (América) dieron a conocer cuál sería la estrategia que estaría elaborando con sus abogados. “Alguien cercano al equipo de letrados me dijo que planeaban algo que iba a ser una bomba: un polígrafo. La prueba del polígrafo”, explicó el abogado Mauricio D’Alessandro. Y agregó: “Ya lo averiguó el equipo. Hay cuatro polígrafos en el ministerio de Seguridad. Comprados en el 2018 y supervisados por el FBI”.

Asimismo, el abogado reveló: “También consultaron la posibilidad de una hipnosis. Aunque hipnotizado nunca vas a decir cosas que no quieras decir. La parte verbal siempre se puede manejar aún hipnotizado. Lo gestual no se puede controlar”. Por el momento, no hay nada confirmado y ni el acusado ni sus representantes legales hablaron de manera pública sobre su próximo paso ante la Justicia.

Jey Mammon rompió el silencio

Ángel de Brito, conductor de LAM (América), relató que se comunicó el jueves con Jey Mammon y que recibió la misma respuesta que le dio a Yanina Latorre. “Me dijo ‘por favor no digas que hablaste conmigo’. A mí la verdad poco me importa. Le pregunté cómo fue esto y les voy a leer textuales que Jey me dijo”, anticipó, y lo primero que reveló fue que, según su versión, Benvenuto “miente en la edad”.

Entre muchas frases, el periodista leyó una de las respuestas que recibió del actor previo a que Telefe lo desvinculara del canal e hiciera un posterior descargo en sus redes. “La denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal. No estoy viendo nada de todo lo que dice”, le escribió.

