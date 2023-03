“Carta a ese niño que fui”: el profundo mensaje de Lucas Benvenuto tras el descargo de Jey Mammon

escuchar

Durante la última semana, un fuerte escándalo puso en el ojo de la tormenta a Juan Martín Rago. Quizás en una primera instancia no suena familiar, pero es el nombre de pila de Jey Mammon, uno de los conductores más reconocidos del país. Recibió una denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, que habría ocurrido cuando la víctima tenía 14 años. Ante esta grave acusación, el presentador publicó un comunicado en sus redes sociales y el joven se pronunció por la misma vía, con un profundo posteo: “Acá voy a estar”.

En A la tarde (América) el joven, que hoy tiene 27 años, contó que a los 12 fue secuestrado por una red de pedofilia liderada por el psicólogo Jorge Corsi, donde reveló que fue víctima de abuso sexual y causó escalofríos con su relato. Entre las varias cuestiones que mencionó referidas al tema, contó que hace un año y medio hizo su última denuncia contra “una persona está conduciendo actualmente un programa en Telefe”. Si bien no dio nombres, la descripción fue suficiente: “es conductor y músico”. Finalmente, se supo que se trataba de Jey Mammon.

Lucas Benvenuto denunció que fue abusado sexualmente por un conductor de televisión (Captura video)

“Cuando salimos él tenía 32 años y yo 14. Salí con él desde los 14 hasta los 16, 17 años. Mi mamá estaba al tanto, lo conoció y yo me iba de mi casa a su casa y mi mamá llamaba para preguntar si había llegado. A ese nivel de morbosidad...”, relató Benvenuto.

Tras el escándalo, el jueves, el conductor -que fue suspendido por los directivos de Telefe- hizo un polémico comunicado donde se refirió a “una persistente campaña de acoso y difamación” y a “un episodio falso en gran parte de su contenido”. Incluso, antes de expresarse en las redes sociales, intercambió mensajes con Ángel De Brito y le dijo que Benvenuto “miente en la edad”. A su vez, el conductor de LAM (América) sostuvo: “Más allá del comunicado, me dijo, ‘no hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder’”.

El descargo de Jey Mammon tras ser acusado por abuso sexual Instagram @jeymammon

Pero, tras el descargo del músico en redes sociales, Lucas Benvenuto también se pronunció con un profundo, reflexivo y extenso mensaje en Instagram: “Acá voy a estar, cuando te sientas solo, cuando tus horas oscuras opaquen tu sonrisa, cuando el sendero por el que caminas pierda sus colores. Acá voy a estar”, fueron las primeras oraciones. Estas estuvieron acompañadas por una foto de él, cuándo era niño y un instrumental.

“Cuando sientas que todo pierde sentido, cuando no te entiendas, acá voy a estar. Cuando el sol se deje de asomar por tu ventana, cuando la tristeza te absorba. Acá voy a estar”, se pudo leer en el posteo que continuó de la siguiente manera: “Cuando te quedes solo y no sepas a quién acudir, cuando necesites volver de ese limbo, acá voy a estar. Cuando tus lágrimas caigan y te quedes sin fuerzas, cuando los recuerdos te engañen, acá voy a estar”.

El posteo de Lucas Benvenuto (Foto: Instagram @lucasbenvenutoo)

“Cuando no puedas dormir y las pesadillas se apoderen de tus sueños, cuando no quieras apagar la luz, cuando el silencio te acose, sin que me lo pidas, acá voy a estar. No te voy a dejar atrás sin antes regalarte la verdad, tu verdad”, escribió y destacó las últimas dos palabras. “Yo te voy a cuidar y proteger como nunca nadie lo hizo antes. Porque ese es mi trabajo, traerte de nuevo del lugar donde te robaron los años más importantes de tu vida. Carta a ese niño que fui algún día”, cerró Lucas. El posteo superó los 25 mil Me Gusta, y varias personas dejaron su comentario como muestra de apoyo.

