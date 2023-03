Tensión en Los 8 escalones del millón: Nicole Neumann protagonizó un incómodo momento con una productora porcina

escuchar

A pesar de que Los 8 escalones del millón (etlrece) suele ser el escenario de historias emotivas, cómicos cruces y divertidas anécdotas, no faltan las ocasiones en las que el ambiente en el estudio se vuelve tenso debido al roce entre algunos de los presentes. Así sucedió en una de las ediciones del viernes, cuando Nicole Neumann protagonizó un incómodo momento con una de las participantes, quien explicó que trabajaba en una granja dedicada a la producción porcina.

Nicole Neumann vivió un incómodo momento en Los 8 escalones del millón

Amante de los animales y fiel militante de la protección de sus derechos desde hace varias décadas, Nicole Neumann no pierde oportunidad de dejar en clara su postura, ya sea en los medios o a través de sus redes sociales. A lo largo de su extensa carrera como modelo y figura televisiva, fueron muchas las veces en las que se entrelazó en duras peleas, fue parte activa de campañas y hasta dio el presente en grandes manifestaciones en pos del respeto por la vida de los seres vivos.

En esta ocasión, no dudó en defender firmemente sus creencias durante la noche de Los 8 escalones del millón luego de enterarse de que María de los Ángeles, una participante, se dedicaba a la producción porcina.

Ya avanzada la competencia, Guido Kaczka comenzó a compartir datos sobre la vida de cada uno de los jugadores con el fin de que tanto el jurado como quienes miraban el programa desde sus casas pudiesen conocerlos un poco más. Fue en ese punto en el que dio a conocer de qué vivía la competidora de 39 años: “María de los Ángeles es productora porcina, trabaja en una granja de cerdos. ¿Cuántos animales tienen?”.

Antes de responder y adoptando un tono conciliador, ella replicó: “No quiero explayarme mucho por Nicole”. Dicho eso, agregó de manera escueta: “Hacemos ciclos completos. Atiendo partos, hago inseminación artificial”.

Nicole Neumann es una fiel defensora de los derechos de los animales Instagram nikitaneumann

En cuanto a la reacción que su trabajo provoca en la sociedad actualmente, expresó: “El tema genera polémica. Pero nosotros tratamos de cuidar el bienestar animal, hacemos tratamiento de agua afluente. Mucha conciencia al respecto”. Y detalló: “No trae mucha comodidad en algunos ámbitos porque hoy en día hay mucha gente vegana, y obviamente no están a favor de mi producción y yo no entro en debate”.

Aunque la modelo optó por mantenerse en silencio en ese momento, cerca del final y cuando le tocó presentar una de las últimas consignas, decidió tomarse un par de minutos para hablarle directamente a María de los Ángeles.

“Antes no dije nada y me llamé a silencio porque tampoco me gusta debatir. Yo no estoy en contra de nada ni de nadie. Pero es una situación incómoda”, disparó. Y agregó: “Pero la verdad lo único que hago es la defensa de mi creencia, que es la defensa de los animales como seres sintientes. Trato de predicar lo mío, pero nunca en contra de nadie, sino a favor de mi creencia”. De esta manera, zanjaron sus diferencias y ambas estuvieron dispuestas a continuar el juego en buenos términos.

LA NACION