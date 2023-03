Jey Mammon rompió el silencio tras la denuncia por abuso sexual y Ángel de Brito lo liquidó: “Me espantó”

escuchar

Juan Martín Rago, mejor conocido como Jey Mammon, lleva varios días en el ojo de la tormenta por una repudiable situación que lo tiene como protagonista. Fue denunciado de abusar sexualmente de un joven, llamado Lucas Benvenuto, cuando era menor de edad. Tras el revuelo que se generó, muchos famosos se mostraron sorprendidos y Telefe lo suspendió de La peña de Morfi, que salió al aire el domingo con Georgina Barbarossa como su reemplazo. Ahora, Ángel De Brito contó la charla que tuvo con su colega luego de que se conocieran las acusaciones.

El conductor de LAM (América) relató que se comunicó el jueves con el actor y que recibió la misma respuesta que le dio a Yanina Latorre. “Me dijo ‘por favor no digas que hablaste conmigo’. A mí la verdad poco me importa. Le pregunté cómo fue esto y les voy a leer textuales que Jey me dijo”, anticipó, y lo primero que reveló fue que, según su versión, Benvenuto “miente en la edad”.

La palabra de Jey Mammon

“Todos los mensajes que le mandé obviamente iban con repregunta mía, que no recibía respuesta porque a mí me espantó, a pesar de conocerlo y de haber compartido todos estos años de canales, programas, cumpleaños, amistad, Cantando, Bailando, miles de veces que vino a LAM y una de ellas a presentar a un novio que tenía”, precisó el conductor al decirles a las angelitas cómo llevó el intercambio por chat.

Jey Mammon fue denunciado por abuso sexual ALFIERI MAURO

“Nunca jamás me dijo ‘tengo un novio de 14 años’, porque no hubiese seguido la charla. Nunca me habló de una denuncia por extorsión, que todavía no apareció y él lo pone -muy mal asesorado para mí- en un comunicado”, comentó el conductor en referencia al descargo que hizo Mammon en redes sociales, donde advirtió sobre “una persistente campaña de acoso y difamación” e hizo mención a “un episodio falso en gran parte de su contenido”.

Asimismo, el conductor leyó otra de las respuestas que recibió del actor previo a que Telefe lo desvinculara del canal e hiciera un posterior descargo en sus redes. “La denuncia apareció mientras yo hacía Los Mammones en América. Estoy muy mal. No estoy viendo nada de todo lo que dice”, le escribió.

De Brito explicó que le propuso llamarlo para tener una charla más fluida: “Yo quería escuchar la historia porque sinceramente el jueves no lo podía creer”. Sin embargo, no recibió respuesta. A su vez, mencionó Jey estaba invitado al casamiento de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot: “Estábamos organizando para ir hasta Berazategui en una combi con el Chato Prada, Fede Hope, y él, algo que finalmente no se hizo”. Tras el estallido del escándalo, el actor no fue a la fiesta.

Ángel De Brito reveló la charla que tuvo con Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual (Foto: Captura)

Por último, el conductor leyó otra parte del mensaje que recibió del exconductor de Los Mammones: “Más allá del comunicado, me dijo, ‘no hay nada de que esconderse cuando no hay nada que esconder’”. Ante esto, fue tajante: “Después se escondió”.

Por último, indicó que Jey le manifestó que no podía usar su teléfono porque habían filtrado su número en las redes. “Yo lo único que sentía es que eran excusas”, opinó. Al escucharlo, Estefanía Berardi lo interrumpió para avisarle que, efectivamente, ella vio que en varios tuits figuraba el celular del conductor.

