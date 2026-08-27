Aseguran que Tini ya tiene fecha para romper el silencio sobre el escándalo con su padre

La decisión de Tini de que Alejandro Stoessel, su padre, dejara de ser su representante destapó un conflicto que pocos se imaginaron: un distanciamiento que habría nacido debido a una estricta disputa financiera y de control sobre sus bienes. En medio de la auditoría que la artista solicitó, trascendió que su progenitor sería el único beneficiario de las ganancias generadas por la carrera de su hija, con sumas que alcanzarían los 70 millones de dólares.

Alejandro y Tini en tiempos felices (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Aunque hasta este miércoles se creía que la ‘Triple T’ iba a emitir un comunicado mediante sus redes sociales para así aclarar las versiones que circulan, en las últimas horas se conoció cuándo será el día que romperá el silencio.

Fue Luis Ventura quien en su programa de América TV comentó: “Tini estaba escribiendo su carta; el borrador está escrito... Pero el latido de su corazón le dijo que no tiene que ser a través de una carta, sino a través de su imagen”.

Y completó: “Todo el mundo pensó en la conferencia de prensa de su próximo recital, pero Tini volvió a corregir... Va a ser en el primer recital, pero arriba del escenario. El 2 de septiembre en México”.

Luis Ventura contó cuándo Tini Stoessel romperá el silencio sobre lo de su padre (Foto: Captura TV)

Esta no es la primera vez que la ex Violetta hablará frente al público. La intérprete de “Miénteme” ya utilizó el escenario para hablar en momentos clave de sus presentaciones recientes, como cuando se expresó en Tucumán sobre los rumores de su distanciamiento con Emilia Mernes, o cuando se quebró en Salta durante su gira para reflexionar sobre el acoso y la violencia de género.

Hasta ahora, ni la artista ni su padre hablaron públicamente sobre la situación. Sin embargo, desde el entorno de Alejandro Stoessel señalaron que no existiría una pelea entre padre e hija y que el proceso responde a una reorganización patrimonial vinculada con el próximo matrimonio de la cantante.

En el programa LAM (América TV), un allegado al productor aseguró que Tini está “ordenando todo su patrimonio para la boda” y que necesita determinar “claramente sus bienes propios antes de casarse”. La misma fuente también dijo que ambos mantienen el diálogo.