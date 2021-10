Revelan cuál fue la reacción de Pampita con Benjamín Vicuña en medio del escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi a causa, supuestamente, de Eugenia “La China” Suárez, tiene, como todo buen culebrón, protagonistas principales y secundarios. Entre estos últimos se encuentra Benjamín Vicuña, reciente ex de Suárez, que indirectamente se vio afectado por los ecos de este escándalo. A tal punto, que el último fin de semana el actor habría recibido la contención emocional de su anterior ex, Pampita Ardohain.

La revelación de este contacto de contención entre el actor chileno y la modelo y conductora fue realizada en el programa LAM (eltrece) este martes, en medio de otras informaciones que tenían como eje el ya bautizado por los medios como el Wanda-gate.

Pampita contuvo a Benjamín Vicuña en medio del Wanda gate

Pampita y Vicuña se separaron en 2016; y luego de unos primeros tiempos de turbulencia, mantienen una relación cordial por poseer hijos en común. Casualmente, el sábado pasado, ambos estuvieron juntos en el cumpleaños de siete del menor, Benicio.

En este sentido, la periodista de LAM, Pía Shaw, informó: “El sábado fue un día clave, porque Benjamín (Vicuña), con el tema del cumpleaños del hijo y todo, estuvo ahí (con Pampita). Ellos estuvieron pendientes de la situación (la crisis Wanda-Icardi-Suárez)”.

Fue entonces cuando otra panelista del programa, Yanina Latorre -quien maneja la mayor información del Wanda gate-, hizo su revelación. “Estuvieron juntos el sábado y el domingo Pampita y Benjamín hablaron mucho por teléfono. A mí me dicen que ella lo contuvo un montón porque él estaba muy mal”, señaló.

“Benjamín es un tema aparte”, acotó el conductor del programa, Ángel de Brito. “Es de locos eso, lo de Pampita”, agregó la periodista Andrea Taboada sobre el asunto.

A raíz de estos comentarios, Latorre hizo un enigmático comentario final: “Te digo que él (Vicuña) no se porta bien con Pampita. Para nada”.

El rol de Benjamín Vicuña en el Wanda gate

El actor chileno se había mantenido al margen del escándalo que involucra a su expareja hasta que este martes a la mañana decidió subir a su Instagram un mensaje en el que solicitaba respeto para Suárez, con quien, además, tiene dos hijos en común.

“No puedo dejar pasar la violencia que se genera en medios y redes hacia una mujer que quiero y respeto como madre de mis hijos”, escribió el intérprete de ATAV, en un posteo que publicó en sus historias de Instagram.

Vicuña defendía de esta manera a Suárez, señalada como la tercera en discordia, es decir, la que habría determinado la separación de Wanda Nara y el delantero del PSG.

Captura de pantalla de historia en Instagram de Benjamín Vicuña https://www.instagram.com/stories/benjavicunamori

La hipótesis del involucramiento de “La China” con Icardi se funda en la acusación velada de la misma Nara hacia la actriz, que incluso llegó a tildarla de “zorra”. Además, el lunes, en el programa conducido por de Brito, habían exhibido fragmentos de los chats que intercambiaron Suárez e Icardi en los que ambos estarían en un tira y afloje romántico.

Aparentemente, el actor chileno no la estaría pasando nada bien con los comentarios agresivos que recibe su ex por su protagonismo en este escándalo y de este modo habría necesitado palabras de contención por parte de Pampita. El hecho curioso, en este caso particular, es que la modelo y el actor se separaron, casualmente, a consecuencia de que ella descubriera que él mantenía una relación con la China Suárez.

El hecho sucedió en diciembre de 2015, cuando Suárez y Vicuña filmaban el filme El hilo rojo. Entonces, la modelo habría encontrado a ambos in fraganti en uno de los motorhomes dispuestos para los intérpretes de la película.

“Vi lo peor que pudo haber visto una mujer”, expresó entonces Pampita que hoy, pasados casi seis años de ese infeliz evento, parece haber dejado atrás los rencores hacia su ex y es capaz de brindarle contención en un momento de vulnerabilidad.