La violenta amenaza que Cinthia Fernández le hizo a su expareja, Matías Defederico: “Me zarpé”

Este martes, Cinthia Fernández reveló que su expareja y padre de sus tres hijas, Matías Defederico, le impuso una medida cautelar a partir de una fuerte frase que le dijo hace un tiempo por teléfono. La intimidad fue revelada por la propia protagonista en el programa Los ángeles de la mañana (eltrece).

“Yo una vez me zarpé porque me incomunicó con mis hijas. Me está pagando los teléfonos. Yo me desesperé, mi hija se graduaba, no aparecía, me mintió, me dice: están durmiendo, no estaba en la casa. Yo me fui a la puerta del barrio a buscar a mi hija. Entonces, yo me saqué y lo amenacé. En realidad, fue un estado de ira que le pasaría a cualquier madre que está incomunicada. ‘Te voy a clavar un cuchillo en la garganta’, le dije eso”, confesó Fernández al aire.

Ante su relato, Ángel De Brito quedó pasmado y definió lo dicho por la panelista como “muy gráfico” y “muy específico”. Luego, ella aclaró que “nunca” le levantó “la mano” a su expareja, y que Defederico la amenazó con pruebas que ya presentó ante la Justicia. A su vez, Cinthia reveló que lo tiene agendado con el nombre de “Voldemort”, el villano de Harry Potter, también conocido como el “Innombrable”.

Una foto de cuando Cinthia Fernández y Matías Defederico aún eran pareja; juntos tuvieron tres hijas

Luego, el conductor leyó un mensaje que el futbolista le mandó a Fernández, después de que ella contara ayer su enojo con él por no presentarle a su nueva pareja: “Buen día. Mirá, yo entiendo tus showcitos, todo, pero me tiene cansado que hables de mí, de mi pareja, porque yo no hablo de vos. Si tenés algún problema, o algo que aún no pudiste superar, hablalo acá en privado conmigo, que estoy harto de tu manera de actuar en televisión; hablando de mi vida cuando yo no hablo de vos, porque después, cuando me siento yo ahí, decís que es tu lugar. Entonces, no me meto, no te metas más conmigo, ni mi pareja, ni nadie que esté relacionado a mí, porque a nosotros no nos interesa tu vida, solo las hijas que tenemos en común. Si tenés algo para decirme, me llamás y me lo decís por acá. Un beso”.

Cinthia se defendió al decir que, cuando se involucró con ella, Defederico sabía que era una figura pública. “Estoy en un programa, puedo opinar. Contamos una anécdota de manera divertida”, añadió. Además, indicó que su ex “es un psicópata” y “caradura” porque también fue a hablar de su vida en LAM. Por último, la ex precandidata a diputada remarcó que no critica a su nueva novia (Laura) y cuestionó que si no le interesa su vida, por qué le importa su opinión.