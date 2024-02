escuchar

Tras varias idas y vueltas sobre su continuidad en La Peña de Morfi (Telefe) por el escándalo que protagonizó su exmarido, Martín Insaurralde, junto a Sofía Clerici, Jesica Cirio confirmó su salida del ciclo con un extenso comunicado.

Jesica Cirio y Gerardo Rozín

A través de sus stories de Instagram, cuenta en la que tiene 3.5 millones de seguidores, la modelo informó la noticia. “Hoy les quiero contar que se cumplió una etapa hermosa en La Peña. Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento”, comenzó diciendo.

En ese sentido, agradeció a sus compañeros y a la producción, pero sobre todo a Gerardo Rozín, de quien fue co-conductora hasta marzo de 2022, fecha en la que el periodista falleció a causa de un tumor cerebral: “Estoy muy agradecida con todo el equipo y con mi querido amigo Gerardo Rozín por haber confiado en mí para acompañarlo en este proyecto que él tanto amaba”.

“Me llevo recuerdos valiosos y muy buenos amigos. Les deseo lo mejor para este nuevo año a toda la familia de La Peña de Morfi, a los artistas y a la gente que siempre nos abrió las puertas de sus casas”, agregó.

Jesica Cirio publicó un comunicado sobre su salida de Telefe (Foto: captura Instagram/@jesicacirio)

En aquellas líneas, la coach de fitness aseguró que su salida ya había sido hablada desde hace tiempo: “Hace tiempo venimos conversando con el equipo de Telefe y de Corner la posibilidad de cerrar este recorrido profesional. Es tiempo de pensar nuevas ideas y evaluar futuros proyectos junto al canal”.

Pero antes de despedirse, dejó en suspenso a sus seguidores, a quienes sorprenderá en poco tiempo con un nuevo proyecto. “Creemos que es un gran momento para dar este paso. Se vendrán nuevos desafíos que me tienen muy entusiasmada. Ni bien tenga novedades, les cuento”, concluyó.

Cabe recordar que la presentadora comenzó en La Peña de Morfi en 2017, junto a Rozín, y tras la muerte del creador del programa, continuó la conducción junto a Jey Mammón. Luego de la salida del humorista por las denuncias en su contra, co-condujo junto a Georgina Barbarossa y, en el último tiempo, con Diego Leuco, quien recientemente confirmó que volverá al ciclo.

Qué dijo Jesica Cirio sobre la imputación en su contra

Tras negar haber realizado un acuerdo económico con su exesposo, pero remarcar que recibe la cuota alimentaria correspondiente por Chloe, la hija que tienen en común con Insaurralde, la modelo fue contundente acerca de su patrimonio.

El intendente de Lomás, Martín Insaurralde, junto a su esposa, la modelo y vedette, Jesica Cirio Fabián Marelli

“Hay cosas que las tiene que explicar él. Yo nunca dejé de trabajar, desde los 15 años, todo lo conseguí con mi trabajo”, explicó en la entrevista con El noti de la gente (Telefe). Además, indicó que se encuentra a disposición de la Justicia.

Jésica Cirio habló por primera vez tras el escándalo de su exmarido Martín Insaurralde (Foto: Captura Telefe)

En la misma línea, contó que en este caso la representa el abogado Fernando Burlando: “Él me dijo que me quede tranquila. Tuvimos reuniones con el contador, pero me dijo que esté tranquila”. Así, Cirio tomó distancia de las acusaciones que pesan sobre el padre de su hija, quien desde que estalló el escándalo se llamó a silencio y se retiró de la escena pública.

El exintendente de Lomas de Zamora está acusado de “enriquecimiento ilícito”, “posible lavado de dinero”, “contrabando” y “evasión fiscal”.