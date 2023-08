“¡Es Rozín!”: la extraña señal sonora en La Peña de Morfi que Georgina Barbarossa le adjudicó al periodista fallecido

escuchar

Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe), ocurrió un episodio fuera de lo común, que la conductora del ciclo, Georgina Barbarossa adjudicó al creador y conductor histórico de ese ciclo, Gerardo Rozín, el periodista que falleció en marzo de 2022. “¡Es Rozín! ¡Es Rozin!”, gritó la actriz, luego de que unos ruidos extraños se escucharan en el estudio.

Barbarossa y Jesica Cirio, ambas conductoras del ciclo de música y entretenimiento de Telefe, se encontraban realizando una entrevista a parte del elenco de la comedia musical Drácula, la creación de Pepe Cibrián Campoy. Así, en la mesa del ciclo estaban presentes el músico Ángel Mahler y los protagonistas de la obra, Cecilia Milone y Juan Rodó.

Se escuchó un sonido en La Peña de Morfi y Georgina Barbarossa le habló a Gerardo Rozzin

En un momento en que dialogaban acerca de la trayectoria de los artistas presentes en el programa, un sonido interrumpió la conversación. Se trató de un pitido agudo, como un llamado telefónico, que sonó unas tres veces y sorprendió a todos.

“¿Qué pasó?”, fue lo primero que se escuchó. “Recreo”, bromeó alguien desde atrás de cámara, que tomó el sonido como el timbre de la escuela. “Teléfono”, también dijo alguien, mientras que Mahler bromeó también: “¿Es el corte?” y Cirio, mirando para todos lados, preguntó: “¿Qué está pasando?”.

Todos en el piso de La Peña de Morfi se soprendieron al escuchar un extraño sonido de origen desconocido Captura Telefe

Entonces fue cuando Georgina Barbarossa reaccionó adjudicando esos extraños sonidos al fallecido creador de Morfi. “¡Es Rozín! ¡Es Rozín!”, gritó la anfitriona del ciclo. Luego, mientras miraba hacia arriba, la conductora hizo de cuenta que lo retaba al periodista rosarino. “¡Gerardo, Gerardo dejate de joder!”. “Por favor”, acompañó el pedido Jesica Cirio.

Luego de este momento, el programa continuó con la entrevista a los hacedores de Drácula, la obra que hará su despedida del público a fines de agosto y principios de septiembre en el Luna Park, a 32 años de su estreno.

Gerardo Rozín, creador y conductor de La Peña de Morfi. Gentileza Telefé

El particular episodio vivido a partir de la extraña señal sonora que irrumpió en el estudio sirvió como una nueva excusa para que Barbarossa recuerde Rozín, que, como el creador del ciclo, siempre parece estar presente. De hecho, el periodista rosarino es constantemente mencionado por quienes participan en el programa, tanto los integrantes estables como los cantantes y músicos que llegan allí a mostrar su arte y expresan su agradecimiento hacia él.

Es que el conductor original de Morfi (el ciclo comenzó de lunes a viernes con ese nombre en 2015) les abrió la puerta del programa a muchos artistas para que puedan cantar y tocar en vivo, algo que no se da con mucha frecuencia en la televisión abierta. Y, en ese sentido, Rozín tampoco hacía diferencia de géneros ni entre intérpretes consagrados o nuevos valores de la música.

Georgina Barbarossa recordó en el último mes de junio el día en que Gerardo Rozín la ayudó a reencontrarse con su hermana Archivo

Más allá del episodio de hoy, el último recuerdo y homenaje formal al conductor original de La Peña se hizo en junio de este años, cuando Rozín hubiera cumplido 53 años. En ese contexto, se recordaron anécdotas de los integrantes del programa con el conductor y pasaron un clip con los momentos más recordados del periodista al frente del ciclo.

Entonces, Barbarossa rememoró una historia que pocos conocían de Gerardo Rozín, y era que él había logrado que la conductora y actriz se reconciliara con su hermana, de la que estuvo distanciada durante más de dos años. Eso fue algo que ocurrió en otro de los programas ideados por el rosarino, Gracias por venir, donde Barbarossa estaba como invitada. “Me mostró un saludo (en video) y me hizo amigar con mi hermana, que hacía como dos años que no nos hablábamos”, recordó en su momento la conductora, que añadió a la anécdota que su hermana Mercedes vivía en España, y se habían peleado “por una pavada”. Entonces, Barbarossa reconoció a Rozín con una contundente frase: “Era una cosa impresionante este hombre”.

