El fin de semana salió a la luz un escándalo que tuvo como protagonista al, ahora, ex Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, que realizó un oneroso viaje a Marbella -con paseo en yate y gastos excesivos incluidos-, junto a la modelo Sofía Clerici. El viaje despertó indignación en buena parte de la sociedad, a tal punto que el intendente de Lomas de Zamora (con licencia) decidió renunciar a su cargo en el gobierno bonaerense.

En ese contexto, este domingo, existía cierta expectativa en cómo iba a ser la aparición de Jesica Cirio en La Peña de Morfi (Telefe). La coconductora del ciclo de música y entrevistas fue la mujer de Insaurralde durante una década hasta que, en junio de este año, anunció su separación del funcionario. Por ello, se esperaba que pudiera manifestar alguna breve declaración acerca de la situación de su ex.

La reacción de Jesica Cirio en La Peña de Morfi en pleno escándalo por el video de Martín Insaurralde en un yate en Marbella

Pero eso no ocurrió. Durante todo el ciclo, que la conductora lleva adelante junto a Diego Leuco, evitó hablar acerca del tema. Sin embargo, se despertaron algunas suspicacias al observar los gestos que la anfitriona de La Peña realizó durante la presentación en el programa del grupo Turf, liderado por Joaquín Levinton.

Joaquín Levinton cantó en vivo este domingo en La Peña de Morfi Captura

Especialmente, cuando la mencionada banda cantaba su clásico tema “Yo no me quiero casar, ¿Y usted?”, la conductora del ciclo acompañó la letra de la canción con una sonrisa y moviéndose graciosamente al ritmo de la música, junto al resto de sus compañeros.

“Libertad, frenesí, eso es el amor para mí, y no conozco a nadie que me haya hecho sentir así”, cantaba Levinton, ante el festivo seguimiento de los integrantes del ciclo, con la conductora incluida. En otro de los fragmentos, la anfitriona de La Peña acompañó un improvisado coro al rockero cuando entonó los versos: “No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mi cualquiera, me viene bien, como me voy a negar”.

Pero más allá de ese momento festivo del ciclo muy sujeto a suspicacias, no existió ningún tipo de referencia directo de la conductora en relación a la complicada situación en términos políticos que atraviesa su exmarido Martín Insaurralde.

Jesica Cirio evitó referirse al resonante escándelo de su ex, Martín Insaurralde y Sofía Clerici

La historia de amor de Cirio e Insaurralde

La conductora y el político -que hoy está en el ojo de la tormenta- comenzaron un romance, en principio en secreto, en 2013. Al comienzo, la relación llamó la atención de la opinión pública por la diferente procedencia de ambos personajes de la pareja. Pero, con el paso del tiempo, la relación se consolidó y el romance se convirtió en una sólida historia de amor.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde, en tiempos en que eran marido y mujer

Así fue como el entonces intendente de Lomas de Zamora y la modelo se casaron el 8 de noviembre de 2014 con una gran fiesta brindada en una estancia de Tristán Suárez. Y el 5 de noviembre de 2017, nació la única hija de ambos, Chleo, que hoy tiene 5 años.

Para después de unos 10 años de amor, la pareja decidió ponerle un punto final a la relación. La propia Cirio publicó un video en sus redes sociales en el que explicaba la situación sentimental de la pareja: “La realidad es que, después de 10 años de relación maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida; que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer o dejarnos de amar como familia”.