El conmovedor mensaje de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, tras la muerte de su mamá

La trágica muerte de Ernestina Pais este viernes causó conmoción en el mundo del espectáculo. En medio de los mensajes de despedida de amigos y colegas que inundaron las redes sociales, su hijo, Benicio Guyot, expresó su dolor con una conmovedora publicación. Mediante su cuenta de Instagram, el joven compartió una fotografía en la que se lo ve junto a su mamá y a la que le sumó el emoji de un corazón.

Benicio Guyot recordó a su mamá con un posteo desgarrador (Foto: Captura Instagram/@benicioguyot)

Según contó Ángel de Brito en LAM (América) tras dar a conocer la noticia de la muerte de Pais, fuentes vinculadas al caso le revelaron cómo se habría enterado el joven de la muerte de su mamá. “Me dicen que la Policía fue a buscarlo a la casa para notificarlo del fallecimiento”, dijo.

Así habría enterado el hijo de Ernestina Pais de la muerte de su madre

Benicio, de 22 años, es el único hijo de Ernestina.

Ernestina Pais junto a su hijo Benicio (Foto: Redes Sociales)

Horas después de que trascendiera la noticia de la muerte, en las redes sociales amigos y colegas de la periodista se expresaron para darle el último adiós. Uno de ellos fue Gastón Pauls. En un extenso y emotivo texto, el actor manifestó: “Fuimos amigos, novios, amigos de nuevo, compañeros. Todo eso fuimos”.

La sentida despedida de Gastón Pauls a Ernestina Pais (Foto: Instagram @gastonpauls22)

Y sumó: “Llantos compartidos. Abrazos profundos. Tu inteligencia única. Tu humor por sobre todo. Tu sonrisa, la más ancha del mundo. Nuestro proyecto. Te amo. Nos amamos. Gracias por tanto amor. Buen viaje".

La periodista Débora Plager, amiga de Ernestina, también la despidió en sus redes. “No lo puedo creer. Amiga hermosa. Buscando fotos, me di cuenta de la intensidad del tiempo compartido. El trabajo, las salidas nocturnas, el teatro, las risas, el gimnasio juntas. Nos conocimos y a las pocas semanas me hiciste sentir que teníamos una amistad de años”, escribió.

El mensaje de Débora Plager para despedir a Ernestina Pais (Captura de Instagram/@deboraplager)

Cómo fue el accidente en el que murió Ernestina Pais

Ernestina Pais murió el viernes 26 de junio a los 54 años tras protagonizar un trágico accidente de tránsito en San Isidro. Fuentes policiales confirmaron a LA NACION que la periodista manejaba su auto modelo Honda City negro cuando quiso pasar el cruce ferroviario —ubicado en las calles Sáenz Peña y El Cano, correspondiente al ramal Tren de la Costa del tren Mitre— con la barrera baja y fue atropellada por una unidad, siendo la única víctima fatal del siniestro.

Este sábado 27 de junio se le realizó una autopsia y el resultado preliminar arrojó que la causa de la muerte fue traumatismo grave de cráneo.

Así fue el accidente de Ernestina Pais en San Isidro

“El resultado preliminar de la autopsia determinó que Pais sufrió un traumatismo encefalocraneano grave, lo que coincide con el impacto del tren, que fue de lleno del lado del conductor”, indicaron fuentes judiciales a LA NACION.