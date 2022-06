Así es el exclusivo regalo de 1000 dólares con el que Emilia Mernes sorprendió a Duki en su cumpleaños

Después de días agitados en las redes sociales y de rumores de infidelidad, Duki y Emilia Mernes dejaron en claro que la pareja se encuentra en un gran momento. A través de una serie de videos, el trapero mostró el lujoso regalo que le hizo su novia por su cumpleaños y las imágenes exhibieron la reacción de sorpresa que tuvo el homenajeado.

Gracias a su enorme éxito en el país y en buena parte del mundo, ambos se consolidaron como referentes del género urbano. Por ese motivo, Duki y Emilia tiene un altísimo perfil y todo lo que hacen es muy comentado.

Hace algunos días, el cantante salió a cruzar a quienes hablaban de una supuesta infidelidad entre ellos y se mostró muy molesto por las opiniones acerca de su relación. Más allá de que el protagonista desmintió una crisis entre ambos, el rumor instaló la sensación de que no estaba todo bien.

Sin embargo, el propio protagonista volvió a usar sus redes para demostrar lo contrario. Duki cumplió 26 años el 24 de junio y lógicamente recibió saludos y regalos de sus seres queridos por la ocasión. Por supuesto, una de las personas que compró algo por esta fecha especial fue Emilia. El trapero dejó ver el regalo en su historia de Instagram y sorprendió a todos.

El chaleco que Emilia le compró a Duki

Las imágenes que compartió el artista comienzan desde el momento en el que él rompe el paquete que contiene la prenda que su novia le obsequió por su cumpleaños. “Bueno, entré a mi habitación y había un regalito ahí arriba”, expresó.

Duki mostró en su historia el regalo que le hizo Emilia

Después de toda la presentación, llegó el momento de sacarlo del envoltorio y revelar de qué se trataba: un chaleco. Más allá de la alegría, el cantante se dio cuenta del lujoso valor del regalo y tuvo una reacción espontánea y fiel a su estilo a la hora de expresarse: “Te volaste mal, tarada”. “¿Cómo tarada?”, le respondió ella entre risas. “Te re volaste, te amo”, corrigió el cantante, todavía sorprendido por el gesto que había tenido su novia.

Al prestar un poco de atención, se puede observar que se trata de un chaleco de plumas de la marca Moncler que está valuado en 1060 dólares, según consta en el sitio oficial.

Los rumores de infidelidad

La polémica por la supuesta infidelidad en la pareja estalló hace unos días, luego de que se filtrara un video que mostraba a la ex Rombai mientras bailaba de espaldas a un joven en La Bresh. Después de que muchos tomaran esto como una traición a la confianza de su pareja, fue Duki quien decidió manifestarse a través de su cuenta de Twitter.

“Por el amor de Dios, dejen de meterse en nuestra relación. Con Emilia vivo todos los días 24 horas al día y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta. No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña”, escribió contundente el artista.