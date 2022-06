Debía quedarse internado, se escapó en bata y volvió para ver a su ídolo: “Mi salud es importante, pero Duki más”

Adrián Mesejo tiene un fanatismo semejante por Duki que lo llevó a protagonizar una historia inverosímil. De hecho, el joven español relató una secuencia de 24 horas en las redes sociales que incluyó: recital, desmayo, internación, fuga del hospital con vuelta al show en bata, y hasta un encuentro cuasi milagroso con el famoso trapero argentino.

“Hilo de cómo me fugué del hospital y acabé conociendo a Duki”, arrancó Mesejo su saga en Twitter. Y continuó: “Después de meses esperando este momento por fin iba a ver al Duko. Dos botellas de vino de cartón y bastantes chupitos. El segurata (seguridad) no me deja entrar y cae la primera de golpe”, contó el adolescente, oriundo de Galicia en referencia a su ingreso al festival musical Son do Camiño que se desarrolló el fin de semana último en Santiago de Compostela.

20:15. Me despierto en una ambulancia camino al hospital, mi sueño de ver a Duki se desvanecía. Lloro desconsolado y me intento escapar. Me atan y me sedan cual animal salvaje. Me duermo al grito de "soltadme, quiero ver al Duko" pic.twitter.com/CfQAZaELpa — Adrián Mesejo (@adrianmesejo) June 21, 2022

Luego, su relato prosiguió con muchos detalles de cada momento vivido. De hecho, contó que ingresó al evento y al rato empezó a caerse, producto del exceso de alcohol ingerido. “El suelo se movía más rápido que mis pies y el bordillo (el piso de piedra) cada vez se acercaba más a mi cara. De repente todo en negro, así que desde ahora os contaré lo que dicen por ahí las lenguas”, precisó.

“Me hallaba moribundo en el suelo lleno de tierra por fuera y alcohol por dentro. De repente un río de sangre corría por mi frente, estaba más cerca de XXX Tentación (un rapero fallecido en 2018) que de Duki en ese momento. Mis amigos se quedaron paralizados y solo el iluminado borracho de bellas artes se atrevió a acercarse. No sabe coger un pincel y esperaban que me supiese medir el pulso”, prosiguió.

Mesejo continuó su historia con datos pormenorizados sobre cada momento hasta que llegó lo que se produciría su internación. “20:15. Me despierto en una ambulancia camino al hospital, mi sueño de ver a Duki se desvanecía. Lloro desconsolado y me intento escapar. Me atan y me sedan cual animal salvaje. Me duermo al grito de ‘soltadme, quiero ver al Duko´”, dijo.

“21:30. Después de duras negociaciones con la enfermera, decido que la mejor opción es darme a la fuga. Mi salud es importante, pero Duki más. Con el camisón del hospital todavía puesto y la sábana de bufanda aprovecho un descuido de la enfermera y corro si no hubiera un mañana”, continuó escribiendo.

El fan de Duki regresó al recital en bata, tras escaparse del hospital. Captura Twitter @adrianmesejo

Después, el joven gallego contó que tomó un bus -con algunas otras tantas precisiones de por medio- y regresó al festival en bata. De hecho, precisó que una vez que ingresó al Monte do gozo, se encontró con cuatro chicas muy simpáticas y que junto a ellas vio el show del rapero portorriqueño Aluen AA.

Como mis amigos me daban por muerto vi el concierto de Anuel con 2 de ellas. Estaba feliz por fuera pero roto por dentro, había vuelto pero me había perdido al Duko pic.twitter.com/4czcfRv0oc — Adrián Mesejo (@adrianmesejo) June 21, 2022

“La gente me miraba extraño, pero más raro me miraron mis amigos cuando me vieron aparecer con la sábana en una mano y la bata en la otra. No estaba muerto, estaba de parranda”, continuó Adrián, quien agregó que regresó con la bata a su casa y allí lo curó su amigo. “Me dolía la cara, pero había hecho reír a mucha gente. Ojalá estar yo tan feliz como ellos, pero seguía pensando en él, Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga”, se lamentaba por no haber podido ver a Duki.

Aunque, siempre según su testimonio, el momento más soñado de su noche aún no se había producido. “Recapacitando y ya sin estar ni borracho ni sedado decido ir al hospital a pedir disculpas por haberme escapado. No sabía lo que el destino me deparaba, algo muy gordo estaba a punto de pasarme”, anticipó.

“Camino al hospital, mi amigo Mario se para, tira las bolsas al suelo y grita. Giro la cabeza y los dos nos quedamos bloqueados. Ahí estaba: Duki se apareció delante de nosotros como si de un milagro se tratase”, continuó.

Adrián Mesejo se perdió el recital de Duki porque se desvaneció tras un golpe, aunque luego se lo cruzó en la calle. Captura Twitter @adrianmesejo

El joven agregó que solo uno de sus amigos atinó a reaccionar y se acercó a pedirle una foto. “Él (Duki) se levantó tan amable de la terraza en la que estaba tomando algo. Estaba más nervioso que una vaca en un matadero. No lo había visto cantar, pero Duki me había bendecido. En ese momento ya no hubiera cambiado nada de lo que había pasado, pero el destino me guardaba una última sorpresa”, escribió enigmático.

“Tras la visita al hospital fuimos a disfrutar del Son, ya en una nube tras haber visto a Duki. Cantaba Nicki Nicole y empezaba a sonar YaMeFui. De repente, una voz conocida empezó a cantar. Y no, no era Nicki. Era Duki”, añadió.

Tras la visita al hospital fuimos a disfrutar del Son, ya en una nube tras haber visto a Duki. Cantaba Nicki Nicole y empezaba a sonar YaMeFui. De repente una voz conocida empezó a cantar. Y no, no era Nicki. Era DUKI. pic.twitter.com/0sHngn15cC — Adrián Mesejo (@adrianmesejo) June 21, 2022

Y concluyó: “Mi sueño de verle cantando en directo se había cumplido. Ni abrirme la cara podía romper mi sueño. Hasta aquí el hilo, muchas gracias a los que lo habéis leído, a los que conseguisteis que todavía respire, pero sobre todo al Duki”.