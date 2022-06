María Becerra recibió un premio y se lo dedicó ¿a la China Suárez y Rusherking?

María Becerra y Rusherking fueron pareja durante mucho tiempo, pero el amor llegó a su fin. Sin embargo, ella siempre tuvo palabras halagadoras para su ex y destacó los buenos momentos que vivieron juntos. Pero, la historia de amor entre ellos es cosa del pasado y parecería que la buena onda también. La intérprete de “Miénteme” recibió un premio en Puerto Rico y en su discurso de aceptación tiró un comentario que no pasó desapercibido, ¿palito para la China Suárez y Rusherking?

Meses atrás comenzó a correr el rumor de un posible acercamiento entre la China y Rusherking luego de que se los viera muy cerca en una fiesta y a la salida de un hotel. Finalmente la información se confirmó y hoy viven su amor a la vista de todos, incluso hicieron una escapada romántica para disfrutar a pleno de su relación bajo el sol de las paradisiacas playas de México. Pero la que quedó en el medio de toda la repercusión por el inminente noviazgo fue María Becerra, ex del cantante quien, si bien se abstuvo a hablar del tema directamente del tema, no se privó de tirar algunos palitos.

María Becerra compartió los galardones que se llevó en los Premios Tu Música Urbano (Foto: Instagram @mariabecerra)

La cantante fue una de las nominadas a los premios Tu Música Urbano 2022 que se realizaron en Puerto Rico y se llevó tres estatuillas, Top Rising Star Femenino, Canción del Año por “¿Qué más pues?” y Video del Año Nuevo Artista por “Entre nosotros remix”. Sin embargo, un detalle en su discurso de aceptación llamó la atención de todos sus fanáticos.

Al recibir el reconocimiento por “¿Que más pues?” Becerra se paró frente al micrófono con el premio en mano y dijo: “Esta canción cambió mi vida, cambió mi carrera. Muchísimas gracias a todos por el recibimiento que le dieron a esta canción, nos fuimos realmente mundiales. Muchísimas gracias por todo el amor”.

El palito de María Becerra a la China Suárez y Rusherking

Su referencia “mundialística” fue un claro palito a la nueva relación que tiene su exnovio. Hace un mes, cuando a Rusherking le preguntaron por su relación con la madre de Rufina, Magnolia y Amancio, respondió: “Prefiero mantener mi vida oculta, soy un caballero, pero me fui al mundial”. Ahora, María Becerra, directo desde Puerto Rico, dejó en claro que no le cayó del todo bien la relación de la actriz y el cantante.

El picante comentario de María Becerra después de que Rusherking confirmara su romance con la China Suárez

Los premios no fueron la primera oportunidad en que la cantante se refirió a la nueva relación entre Eugenia y Thomas. Días atrás, fue invitada por Tini Stoessel a cantar “Miénteme” durante su show en el Hipódromo de Palermo y tras la presentación le agradeció a su amiga en las redes. Pero los fans repararon en una palabra que escribió e indicaron que era una clara indirecta para la flamante pareja.

El comentario que hizo María Becerra

“Te amo tanto Tinita, ¡gracias por dejarme formar parte de ese momento tan especial! Te admiro de acá a la China, como persona y como artista. Te amo”, publicó. Para los fanáticos esto fue una referencia al apodo que tiene María Eugenia Suárez, la nueva pareja de su ex. Todo indicaría que aunque Becerra no se haya referido directamente al tema, parecería ser que está todo mal con su ex.