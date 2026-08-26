Así es la increíble casa de Davo Xeneize en San Isidro: el video que arrasó en las redes sociales

A cuatro años de su consolidación como el streamer de fútbol del momento en Twitch, Davo Xeneize abrió por primera vez las puertas de su casa en Boulogne, San Isidro. En una charla distendida sobre deporte, afectos y su crecimiento en plataformas digitales con Agustín Creevy, ex referente del seleccionado nacional de rugby Los Pumas, el joven reveló detalles sobre su vida cotidiana lejos de las cámaras.

El joven reveló detalles sobre su vida cotidiana lejos de las cámaras

Más allá de las inmediaciones del lugar, la vivienda da cuenta de su verdadera personalidad. Aunque admitió que tiene varios sectores desordenados por la falta de tiempo, la ambientación tiene un sentido único debido a la cantidad de objetos cotidianos que guarda en cada habitación, entre los que se destacan las pertenencias del club Boca Juniors. Sin embargo, lo que más sorprendió a Creevy es la maqueta con la forma exacta del estadio La Bombonera, ubicada en la entrada. En las paredes también lucen varios afiches e imágenes de Juan Román Riquelme, su máximo ídolo deportivo de toda la vida.

Davo y Creevy frente a la maqueta de La Bombonera (Foto: Captura de video)

En ese mismo ambiente conviven aparatos tecnológicos de épocas muy diferentes. El streamer guarda una legendaria consola PlayStation 2 justo al lado de una PlayStation 5 de última generación. Además, en este rincón tecnológico se le suma un disco de vinilo de la mítica banda Los Piojos, pieza que decora el mobiliario de una manera muy original. En este espacio también descansa una computadora personal de escritorio que el streamer prefiere no usar durante sus emisiones habituales en vivo para mantener ese rincón separado del trabajo.

Uno de los sectores que más impacta es el espacio que destinó exclusivamente al ejercicio físico. Se trata de un gimnasio modesto pero bien equipado, que cuenta con máquinas pesadas de musculación y varias mancuernas de diversos kilogramos. Entre risas cómplices, Davo le reveló al excapitán de Los Pumas que jamás en su vida había realizado un entrenamiento deportivo constante. Sin embargo, tomó la decisión de sumar esta área para intentar incorporar hábitos un poco más saludables a su día a día sin la necesidad de tener que abandonar la tranquilidad de su domicilio particular.

El gimnasio de la casa de Davo Xeneize (Foto: Captura de video)

Por último y no menos importante, el estudio de trabajo, el cual representa el corazón del lugar, donde Davo produce, edita y transmite gran parte del contenido que consume su comunidad diariamente. En una de las paredes principales resalta una pintura imponente con la figura de Diego Armando Maradona durante su participación en el Mundial de Italia 1990. En otra se observa una detallada representación artística de La Bombonera, acompañada por otro cuadro de Riquelme y una valiosa camiseta enmarcada de Lionel Messi. Por si todo esto fuera poco para los fanáticos del deporte, el lugar cuenta también con un colorido metegol personalizado de punta a punta con los emblemáticos colores azul y oro del club de la Ribera.

Durante todo el recorrido junto a Creevy, el creador digital reconoció con total sinceridad que rara vez sale a la calle a no ser que sea por compromisos profesionales o personales de absoluta fuerza mayor, lo que convierte su hogar de San Isidro en su refugio personal perfecto.