Así es Woman, el estudio de grabación de Emanuel Ortega, protagonista de la escandalosa separación de Julieta Prandi

Julieta Prandi anunció el lunes 12 de octubre su separación de Emanuel Ortega, con quien se había casado 27 días atrás en una ceremonia íntima en San Isidro. Los motivos estarían vinculados a una serie de infidelidades por parte del músico, que habrían ocurrido detrás de las paredes de su estudio de grabación, Woman Studio.

El espacio tiene abiertas sus puertas desde 2022, cuando el reconocido músico quiso comenzar a experimentar su rol como productor de artistas relacionados con el indie folk y el rock acústico. En la actualidad, el lugar cuenta con sus propias redes sociales, donde actualiza sus nuevas incorporaciones instrumentales y también los distintos talentos que pasan por sus salas.

Se trata de uno de los estudios de grabación más nuevos del país (Foto: Instagram @woman_studio_ar)

Entre los artistas locales que decidieron grabar sus sencillos allí se encuentran Fito Páez, Nicki Nicole, Teresa Parodi, Catriel y Paco Amoroso. El lugar cuenta con un diseño interior donde predominan los revestimientos de madera, los tonos cálidos y los paneles acústicos distribuidos estratégicamente en las paredes y los techos.

La innovadora sala de control (Foto: Instagram @woman_studio_ar)

En las instalaciones también hay una amplia sala destinada a la grabación de instrumentos y voces. En las fotografías difundidas se pueden observar paredes claras con estructuras aislantes blancas y grises, diseñadas para contribuir al tratamiento acústico del ambiente. Estos elementos no solo forman parte de la decoración, sino que cumplen una función técnica: ayudan a controlar las reflexiones del sonido y mejorar las condiciones de grabación.

Todo el ambiente está pensado para el cuidado del sonido (Foto: Instagram @woman_studio_ar)

La sala principal dispone de espacio para instalar micrófonos, atriles, teclados y otros instrumentos, lo que permite trabajar con diferentes configuraciones musicales. Otro detalle que sobresale es la presencia de una cabina independiente con un piano de cola, separada del resto de las instalaciones mediante puertas de madera y vidrio. Esta distribución permite aislar parcialmente distintos ambientes y facilita la realización de sesiones que requieren un mayor control del sonido.

Una habitación más pequeña conduce a un piano de cola (Foto: Instagram @woman_studio_ar)

El estudio también cuenta con una sala de control equipada con una consola de grabación de grandes dimensiones y monitores de audio. En ese sector, los pisos de madera y los muebles en tonos naturales contrastan con algunas paredes oscuras, que aportan profundidad al ambiente.

El sector del estudio que generó polémica (Foto: Instagram @woman_studio_ar)

Uno de los rincones más particulares es una zona de descanso con un sillón de terciopelo mostaza ubicado frente a una pared revestida con listones de madera. Este sector fue uno de los que más generó polémica porque algunos medios lo señalaron como ideal para los supuestos encuentros íntimos que habrían llevado a Julieta Prandi a terminar el matrimonio.

Julieta Prandi había visitado en el mes de mayo a su novio en el estudio y decidió promocionar su lugar de trabajo en sus redes sociales (Foto: Instagram @jprandi)

Según reveló Karina Iavícoli en LAM (América TV), el gran enojo de Prandi se habría desatado el fin de semana pasado, cuando vio que Josefina Lynch, una de las artistas que había ido a grabar un sencillo al estudio de Emanuel Ortega, comenzó a subir fotos a sus redes sociales en las que posaba en los distintos ambientes del lugar.

Ángel de Brito reveló nuevos detalles de la separación de Prandi y Ortega

“Ella había subido fotos en el estudio muy provocadoras y las borró cuando yo la empecé a seguir. A ella no le alcanzó con ir el viernes y a Emanuel no le alcanzó con la discusión que tuvo, que volvieron a encontrarse el sábado y el domingo en el estudio. Por eso, el lunes finalmente lo termina echando de la casa Julieta Prandi a Emanuel Ortega”, explicó la periodista sobre el porqué del final de la relación, que ya había tenido una crisis meses atrás, por otro encuentro en el estudio entre el músico y una amiga de su ex, Mariana Marx.