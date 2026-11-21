Finalizar el colegio secundario es un momento muy importante para un adolescente. Significa el cierre de una etapa que quedará marcada para siempre en sus vidas –tanto por los cambios propios de esa edad como también por los vínculos que se construyeron– y el comienzo de la vida “adulta” con la cabeza puesta en cómo se proyectan a futuro. Pero lo cierto es que esto no solo repercute en los egresados, sino también en los padres que acompañaron incondicionalmente y ahora les toca ver, con lágrimas en los ojos, cómo crecen sus hijos. Justamente, quien acaba de finalizar su educación secundaria es Jazmín, la hija de Carolina Oltra y Fredy Villarreal. Fue su madre quien compartió en redes sociales las postales del festejo y dejó atónitos a todos con el impresionante parecido físico entre ellas.

Jazmín es hija de Fredy Villarreal y Carolina Oltra, quienes fueron pareja entre 2005 y 2010 (Foto: Instagram @fredyoficialok)

A través de su cuenta de Instagram, Carolina Oltra reveló la sorpresa que prepararon desde el colegio para los egresados. En un video contó que se dirigía al último retiro espiritual de su hija y que ni ella ni sus compañeros sabían que los padres iban a estar presentes en el cierre. “Es muy emocionante. Estamos viviendo los últimos días de colegio, de cierre de esta etapa, con mucha alegría”, expresó la modelo.

Carolina Oltra mostró postales del egreso de su hija Jazmín y sorprendió a todos con el impresionante parecido entre ellas (Foto: Instagram @caro_oltra)

Acto seguido, apareció Jazmín caminando por un jardín con los ojos vendados. En el momento en el que le quitaron la venda y vio a su familia, la emoción la invadió por completo y tuvo que alejarse unos metros para procesar lo que estaba pasando. “¡Todavía no puedo creer que se va terminando esta etapa! Pasa tan rápido todo. Te amo con todo mi corazón, chiquita", comentó Oltra en la publicación.

Carolina Oltra celebró la graduación de su hija del colegio secundario (Foto: Instagram @caro_oltra)

Lo que llamó la atención no fue solo el emocionante momento que compartieron en familia, sino que Carolina también publicó las fotos que se tomó con su hija y sorprendió a todos no solo por evidenciar lo grande que está la adolescente, sino también por el impresionante parecido físico entre ellas. Si bien la modelo siempre compartió en sus redes sociales fotos tanto con Jazmín como de Constantino, su hijo menor con el piloto Emanuel Moriatis, esta vez el hecho de verlas juntas, abrazadas y celebrando el cierre de una etapa tan importante, conmovió aún más a sus seguidores.

Como de costumbre, el egreso tuvo una segunda parte. Los estudiantes se reunieron en la institución y festejaron con nieve la finalización de esta etapa, bajo la atenta mirada de sus familiares y amigos. “Feliz egreso”, escribió Oltra en las fotos en las que se pudo ver junto a la graduada que terminó completamente cubierta de espuma blanca.

Jazmín Oltra finalizó el colegio secundario (Foto: Instagram @caro_oltra)

Jazmín tiene 17 años y es fruto de la relación de Carolina Oltra y Freddy Villarreal, quienes estuvieron juntos desde 2005 hasta 2010. La adolescente mantiene un bajo perfil, pero ya demostró que se siente cómoda con la exposición en las redes sociales. Incluso, supo grabar varios videos con su padre. En su cuenta de Instagram, donde acumula cerca de diez mil seguidores y decidió presentarse con el apellido materno, comparte fotos de sus looks, viajes y salidas con amigas. Ahora se prepara para comenzar una nueva etapa de su vida y, como ya demostró que sigue los pasos de su madre, quizás pueda incluir alguna propuesta en el mundo de la moda.