Jazmín, hija de Freddy Villarreal y Carolina Oltra, fue mencionada por su abuela, Elena Fortabat, durante una entrevista que dio en las últimas horas, por lo que el nombre de la joven tomó notoriedad. A partir de esas declaraciones, sorprendió ver cómo creció la adolescente que ahora tiene 13 años. En las distintas publicaciones que realizan ambas figuras en redes sociales, los usuarios suelen mostrarse sorprendidos por esto.

La expareja ya lleva más de una década separada. Sin embargo, fruto del amor del humorista y la modelo nació Jazmín Villarreal en marzo de 2009. Gracias a la exposición de ambos se conocieron varias imágenes de la pequeña acompañada de sus padres durante sus primeros años de vida.

Sin embargo, en las últimas horas su propia familia reveló que tiene su primer novio, un compañero de colegio. Fue Fortabat quien lo contó en diálogo con el ciclo radial Detrás de escena (AM 540). “Jazmín ya es una adolescente. Ayer estuve con ella y está tremenda. Ya tiene noviecito y yo no lo puedo creer”, comenzó con respecto a su nieta.

Las postales de Jazmín junto a su mamá, Carolina Oltra Instagram @caro_oltra

Más allá de este hecho que la sorprendió, la conductora remarcó que mantiene algunas cosas de niña, propias de la edad en la que se comienza la adolescencia: “Tiene 13 años y me mato de risa porque a su vez es una inocencia hermosa la que maneja todavía”. Con respecto al joven, dio su nombre y aseguró que “es divino”, a la vez que reveló que con su nieta se conocen de la escuela. “Si sigo contando Jazmín me va a matar”, cerró Fortabat entre risas para no revelar más información sobre el tema.

Así está hoy Jazmín, la hija de Freddy Villarreal y Carolina Oltra Instagram @caro_oltra

El paso del tiempo está registrado en redes, ya que Carolina Oltra suele publicar fotos junto a sus hijos. Uno de los posteos dedicados a Jazmín fue el que realizó en Instagram por el cumpleaños de la joven.

“13 años pasaron ya del día mas feliz de mi vida, en que te abrace y sentí por primera vez lo que era el amor más puro, tierno, dulce e incondicional que puede llegar a existir. Te amo y te admiro por la linda personita en la que te estas convirtiendo”, reza parte del pie de la publicación. Tanto en esa imagen como en el resto de las postales familiares están repletas de comentarios sorprendidos por el crecimiento de la hija de la modelo.

Elena Fortabat habló sobre Freddy Villarreal y Carolina Oltra

A pesar de que pasó tiempo desde la separación, la relación de ambos es muy buena tanto entre ellos como con Jazmín. “Freddy es lo más. Es un divino total. Lo adoro. Un tipo talentoso y amoroso. Caro se separó porque a veces hay cosas de la pareja que no funcionan, pero con él siempre tuvimos el mejor vínculo y es muy buen padre, así como ella es una excelente madre”, aseguró la conductora.

Por último, remarcó la importancia de que lleven las cosas de la mejor manera posible durante el crecimiento de la hija de ambos: “Mi nieta tiene padres súper presentes y eso es lo mejor”.