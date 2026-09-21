Así está hoy Muna Pauls tras instalarse en Miami: look urbano, disquerías y grabación

Muna Pauls empezó un nuevo rumbo en su vida tras instalarse en Miami de manera temporal hace poco más de un mes, cuando firmó con una importante discográfica internacional un contrato para lanzarse de forma profesional como solista. Desde sus redes sociales, la artista dio a conocer cómo es su paso por la ciudad más famosa del estado de Florida y despertó la admiración de sus padres: Gastón Pauls y Agustina Cherri.

En agosto, Muna comunicó en su cuenta de Instagram que se hallaba en los Estados Unidos para empezar un nuevo rumbo como solista. Con 17 años, la joven eligió un camino musical a diferencia de sus dos progenitores. “Hoy puedo decir algo que durante muchísimo tiempo quise gritar: firmé con Sony Music y 5020 Records. Qué raro se siente escribirlo. Porque esto, antes de ser un hecho, fue un sueño. Uno de esos que decís en voz alta tantas veces que empiezan a parecer imposibles de tanto quererlos”, mencionó por ese entonces.

El posteo de Muna Pauls y la reacción de Agustina Cherri (Fuente: Instagram/@munapaulscherri)

Mientras ensaya y se prepara para lanzar un disco, recorre las calles de Miami y visita tiendas de discos para conocer en profundidad otros géneros musicales. En un carrusel de fotos que compartió con sus seguidores hace cinco días, se la vio con una vestimenta de estilo urbano: botas, jeans, musculosa y lentes de sol.

En un siguiente posteo lució un atuendo compuesto por las firmas de la familia Sarkany. Allí posó en un banco de madera en pleno centro de la ciudad con un conjunto de pantalón y camisa rayadas y una musculosa blanca. También deslizó un poco más de su intimidad en un estudio de grabación, en un sillón dentro de la sala y otras fotos desde su departamento.

Cada publicación cautivó a sus seguidores, quienes no tardaron en manifestarse al respecto en la sección de comentarios, en particular Agustina Cherri, que escribió: “Qué belleza”, en referencia a su hija por las calles de Miami. En tanto, otros usuarios depositaron emojis de corazones o rostros felices en símbolo de apoyo a la joven.

Muna Pauls es completa: canta, toca la guitarra y ya compartió escenario con Luciano Pereyra y Zoe Gotusso y en su fiesta de 15 años hasta cantó con Fabiana Cantilo y Benjamín Amadeo. A los 16 decidió ir por más y se metió en el mundo del modelaje cuando lanzó su primera campaña junto a una conocida marca de ropa y expresó su felicidad ante este nuevo desafío.

Hace un año anunció que estaba de novia, aunque no reveló su identidad y eligió mantener su relación hermética. Solo dijo: “Desde que empecé a conocerlo, algo cambió en mí. Él tiene una forma de hacerme ver la vida diferente, más linda, de desafiarme a crecer, sin apuro. Y era acá el amor, yo lo tenía a la vuelta de la esquina, literal”.