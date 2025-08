Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri, contó que está de novia y sumó detalles

Muna Pauls Cherri, la hija de los actores Agustina Cherri y Gastón Pauls, contó que está de novia y reveló todos los detalles de la relación a través de su cuenta de Instagram. “Él tiene una forma de hacerme ver la vida diferente, más linda, de desafiarme a crecer, sin apuro”, aseveró.

La romántica reflexión que hizo Muna en sus historias de Instagram

Todo comenzó cuando una de seguidoras le preguntó: “Cómo te va en el amor?”. Y ella respondió con un video selfie: “Se podría decir que bien, muy bien, porque estoy de novia y estoy muy enamorada. Pero tuve mis momentos, como cualquiera“.

También, analizó sobre qué es el amor y aseguró que no existe un solo tipo, sino varios y agregó: “Yo no creo en esto de que me va bien el amor o no me va bien. Y mirá que acabo de responder que me va bien. Pero porque hoy mi corazón romántico está bien y está enamorado (...) Pero pasa también que a veces no y no creo que me vaya mal en el amor porque el amor es mucho más amplio que el amor romántico“.

Desde muy pequeña, Muna mostró un gran talento para el canto, la actuación y el baile, al igual que sus padres (Foto: Instagram: @munapaulscherri)

Entre otras preguntas que le hicieron, la joven optó por responder la siguiente: “Se te ve muy bien, ¿puede ser que tu relación tenga algo que ver con eso?“. “Sí, completamente. Desde que empecé a conocerlo algo cambió en mí. Él tiene una forma de hacerme ver la vida diferente, más linda, de desafiarme a crecer, sin apuro“, explicó la cantante.

Muna dio detalles de su relación y reveló que su novio es su vecino, al que conoce hace muchos años. “Siempre está ahí acompañándome en todo. Él hace que yo quiera mirarme con otros ojos. Mientras más lo conozco, más me conozco a mí, más crezco y aprendo. Me abrazo y lo abrazo, caminamos juntos. Es mi mejor amigo, mi compañero", continuó.

Asimismo, reflexionó sobre lo que le genera internamente su vínculo: "Todo eso se refleja en cómo me veo y cómo me siento. Siento que todos merecemos una relación así, una que nos sume de verdad, que nos multiplique, que nos haga mejores personas sin perder lo que somos".

A partir de los 12 años comenzó a estudiar comedia musical en Nueva York, en el programa Go Broadway y recibió el apoyo de sus padres (Foto: Instagram: @munapaulscherri)

También contó que algunas de sus amigas son amigos de los amigos de él: “Hemos coincidido en cumpleaños. Yo siempre supe de él y él siempre supo de mí, pero entre nosotros nunca pasó nada”.

"Y era acá, el amor, yo lo tenía a la vuelta de la esquina, literal. No voy a contar mucho más, ustedes son re chismosos”, sentenció Pauls y confirmó: “Él es lo más de lo más, yo estoy muy enamorada y algún día capaz lo conocen, ¿quién te dice? Estoy muy, muy contenta y muy enamorada”.

Muna Pauls demuestra su pasión por el canto y la música Prensa Martina Valía

Desde muy pequeña, Muna Pauls demostró su pasión por la música al compartir covers en sus redes sociales e interpretó temas de Connie Isla y Bruno Mars, entre otros cantantes, acompañada por su ukelele. Fue así que ganó reconocimiento por su talento vocal y le permitió acumular en su cuenta de Instagram más de 827 mil seguidores, a quienes ahora decidió contarles parte de su intimidad.