Así está hoy Noah Hathaway, el actor de La historia sin fin que acaba de cumplir 53 años

Noah Hathaway recién entraba en la adolescencia cuando se puso en la piel de Atreyu, uno de los protagonistas de La historia sin fin (también conocida como La historia interminable), el film de 1984 dirigido por Wolfgang Petersen, basado en el libro de Michael Ende. Este miércoles 13 de noviembre el actor cumple 53 años y, si bien no siguió una carrera frente a las cámaras, mantiene vivo en las redes sociales el recuerdo del personaje que lo consagró.

Noah Hathaway tenía 12 años cuando fue elegido para formar parte de la película imdb

Hathaway, nacido en California en 1971, tuvo algunos pequeños papeles antes de llegar a la pantalla grande con el exitoso film infantil: formó parte de las series Galáctica; Mork y Mindy (junto a Robin Williams) y Chips. Pero, sin dudas, todo cambió para él cuando lo eligieron como parte del elenco de La historia sin fin.

La película, que se rodó en gran parte en Alemania, cuenta la historia de Bastian (interpretado por el actor Barret Oliver), un niño que encuentra en una librería un ejemplar que le llama la atención. Y no es para menos. El libro posee poderes mágicos que le permiten conocer la historia de Atreyu, un guerrero al que se le encomienda la misión de evitar que una fuerza oscura (llamada ‘la Nada’) haga desaparecer el mundo Fantasía, a cargo de la Emperatriz Infantil (papel que ocupó Tami Stronach).

Hathaway junto a Robin Wiliams (Foto: captura Instagram/@noahhathaway1371)

Para su personaje, Hathaway tuvo que tomar clases de equitación, ya que tenía como compañero a Artax, un caballo blanco. De hecho, una de las escenas más recordadas de la película es cuando el animal queda atrapado en un pantano y su amigo intenta socorrerlo... sin tener éxito.

La escena de Atreyu con su caballo, Artax

Durante mucho tiempo hubo versiones que indicaban que el animal murió durante la filmación, pero esto fue desmentido por el propio actor, quien contó que se lo quisieron regalar a él tras terminar de grabar, pero había un pequeño gran problema: tenía que llevárselo desde Alemania hasta los Estados Unidos y no le pareció una opción viable.

Noah Hathaway tenía 12 años cuando fue elegido para La historia sin fin. En la actualidad tiene 53 (Foto: Archivo-Instagram/@noahhathaway1371)

Se podría decir que, durante el rodaje, Hathaway no la pasó del todo bien: lo pisó un caballo mientras practicaba una escena y casi pierde un ojo durante otra. Pese a estos traspiés, logró reponerse. “Antes de empezar a rodar, estaba entrenando con el caballo. Se asustó y saltó una valla. Di una voltereta, se me cayó encima y me rompió la espalda. Me pasé dos meses ingresado en un hospital alemán antes de que pudiéramos rodar ni una toma. Fue duro, pero logré recuperarme y luego rodamos casi un año entero”, contó en agosto de 2024 en una entrevista con el sitio IndieWire con motivo del cuadragésimo aniversario de la película.

La película se rodó en gran parte en Alemania

Asimismo, destacó que tenía claro que La historia sin fin marcó a muchas generaciones y se volvió de una cinta de culto: “A los fanáticos les encanta esta película. Es alucinante y conmovedora”.

Noah Hathaway tiene 53 años (Foto: Instagram/@noahhathaway1371)

Tras la fama que adquirió con su papel, Hathaway tuvo algunas participaciones más delante de las cámaras, pero nada fue tan arrollador como su recordado rol de Atreyu.

En la actualidad, está en pareja y es padre de dos hijos. En su cuenta de Instagram, donde se describe como “actor, productor, escritor y director”, cuenta con más de 12.000 seguidores y es muy activo. Cuando ocurre algún aniversario que recuerde La historia sin fin, no duda en compartir alguna foto o video. Hace un tiempo, alegró a los fans de la película al publicar una imagen junto a su compañera de reparto, Tami Stronach.

Noah Hathaway y Tami Stronach, la Emperatriz Infantil, durante un encuentro en 2020 (Foto: Instagram/@noahhathaway1371)

Con motivo de su cumpleaños número 53, este miércoles uno de los primeros en saludarlo a través de las redes sociales fue alguien muy vinculado a la película: Limalh, el cantante que interpretó la icónica canción de la producción, titulada “The NeverEnding Story”.

El cantante Limahl saludó al actor (Foto: Captura Instagram/@limahl_official)

“Hola amigos, hoy es un gran cumpleaños para el actor Noah Hathaway, quien interpretó al personaje héroe Atreyu en la película de 1984 La historia sin fin, que incluía mi exitoso tema musical”, escribió.

“Nos conocimos en Múnich mientras yo estaba filmando el video musical, pero la foto original del periódico era bastante pequeña/borrosa, así que probé algún software de mejora de fotografías con inteligencia artificial para mejorarla. Aunque no es perfecta, el resultado es una mejora significativa”, concluyó el intérprete para describir las imágenes que compartió.

