Así fue el reencuentro de las dos finalistas de Gran Hermano con sus seres queridos

A un día de la final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Santiago del Moro les reveló a las dos finalistas, Sol y Yipio, que estaban a punto de reencontrarse con alguien muy especial. Al cruzar la puerta al zoom de la casa, cada una de ellas vivió un momento de pura emoción al ver a sus familiares y amigos más cercanos.

La primera en ingresar fue Sol, quien pudo abrazarse con su mamá, su hija, su hermana y su sobrino. Ellos le contaron cómo vivieron sus días los últimos seis meses en los que estuvieron distanciados. Antes de que se retiraran, ella les pidió que no se pusieran tristes si el resultado final no era el que esperaban, ya que su máximo sueño ya lo había cumplido.

“Les quiero dar un mensaje muy importante. Yo ya estoy en el último momento de este juego. No sé qué va a pasar, si voy a ganar o no voy a ganar. Pero saben qué, yo ya gané, porque les quiero demostrar a las dos que hay que esforzarse, que hay que darlo todo, que hay que hacer todo por los sueños”, explicó la concursante, quien también pudo ver a Cinzia y Tommy.

El emotivo encuentro de Sol con su familia

Luego fue el turno de Yipio, quien se reencontró con “Chocolatito” -su pareja-, su hija y dos de sus amigas más cercanas dentro de la casa, La Maciel y Andrea del Boca.

Al ver a su novio, la participante se fundió en un apasionado beso. Luego, se pusieron al tanto de sus compromisos fuera de la casa y sobre la salud de la madre de la jugadora, la cual la hizo salir por un breve período de tiempo meses atrás.

El encuentro de Yipio con sus familiares y amigos

Antes de despedirse, Andrea del Boca le dejó unas sinceras palabras de aliento. “Mucha energía de parte de todo el grupo. Vos sabés que te amamos. Este es un momento único e irrepetible”, le dijo con cariño. Además, se vivió un momento de puro romanticismo cuando el gran amor de la finalista se arrodilló y le propuso casamiento, lo cual Yipio aceptó con entusiasmo.