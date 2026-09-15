Luana de Gran Hermano aseguró que rechazó a Franco Colapinto

Tras su salida de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, Luana Fernández reveló detalles sobre su historial sentimental. La joven, quien alcanzó el cuarto puesto en la competencia de Telefe, visitó LAM (América TV), el ciclo de Ángel de Brito, y habló sobre su vínculo con Franco Colapinto. Según relató la exparticipante, ella mantuvo conversaciones privadas con el piloto argentino mucho tiempo antes de su salto a la fama mundial.

Luana explicó que seguía la trayectoria del corredor desde sus inicios y, a partir de esa conexión, ambos establecieron un contacto fluido a través de redes sociales. “Me hablaba con Colapinto; no sé si está de novio ahora. Yo lo seguía hace mucho, antes de que él fuera conocido, y ahí empezamos a hablar”, detalló la entrevistada ante las cámaras de América. La joven precisó que el interés era mutuo y que existieron propuestas formales para concretar un encuentro personal.

En ese sentido, la exhermanita rememoró una invitación puntual que recibió durante el periodo de las fiestas. “Un día me invitó a la casa de Bizarrap, en Navidad, y yo no podía porque estaba con la familia de mi novio”, afirmó ante los integrantes del panel. Este compromiso familiar impidió la cita que el deportista propuso en aquel entonces. Pese a no concretar el encuentro, la joven admitió que sentía atracción por el piloto durante ese periodo. “Me escribí nada más, pero me gustaba”, aclaró Fernández.

Durante la misma emisión, Luana abordó otras consultas sobre su vida privada: ante las preguntas del equipo periodístico, negó cualquier romance con el futbolista Enzo Fernández, aunque admitió su interés personal por el deportista. Por otra parte, confirmó un vínculo con Victorio D’Alessandro y Tyago Griffo, además de desestimar un noviazgo con Marcelo Tinelli, pese a las dudas planteadas por los panelistas debido a sus gestos durante el reportaje.

Victorio D’Alessandro y Tyago Griffo, dos vínculos más confirmados por Luana Instagram

La ex Gran Hermano Generación Dorada cerró su intervención con una reflexión general sobre sus relaciones pasadas, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre otros nombres de la farándula argentina. La participante destacó que su paso por el reality modificó su perspectiva sobre su vida pública y los vínculos con figuras del espectáculo local. La joven ahora comienza su etapa fuera del encierro televisivo mientras analiza las nuevas propuestas laborales que surgen a partir de su participación en el programa.