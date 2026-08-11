Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de 70 de Cecilia Roth junto a varios famosos: “Sorpresas impensadas”
La actriz sopló las velitas acompañada de su círculo más cercano y compartió unas reflexivas palabras con sus seguidores
- 3 minutos de lectura'
El 8 de agosto Cecilia Roth cumplió 70 años y organizó un íntimo festejo en su casa para celebrar. Sopló las velitas rodeada de su círculo más cercano: su hijo Martín Páez, fruto de su relación con Fito Páez, su padre y varios amigos del medio, entre ellos Dolores Fonzi, Julieta Cardinali y Martín Rechimuzzi. Conmovida por la fecha, y en la previa del estreno de la biopic de Moria Casán que la tiene como una de sus protagonistas, la actriz compartió un reflexivo mensaje con sus seguidores.
“Un cumpleaños de mediodía, con sol, sobrado de amor y emoción diurna, preparado en un día en medio de una vorágine de prensa con Moria, la serie”, escribió Roth en la publicación que hizo en Instagram. “Agradecida y bendecida por los hondos sentimientos con que acaricio la vida, los amigos, mi hermoso hijo, mi padre y su gracia, el devenir de las sorpresas impensadas. El amor. Siempre, siempre, detrás de toda tormenta, brilla el comienzo de un nuevo amanecer. Así sea”, sentenció.
Además de su hijo Martín y su padre Abrasha Rotenberg, que en mayo cumplió 100 años y con quien se dio un entrañable abrazo luego de soplar las velitas, también dijeron presente María Carámbula, Elizabeth Vernaci, Javier Braier, Ofelia Fernández, Dolores Fonzi, Martín Rechimuzzi, Julieta Cardinalli y Romina Ricci junto a su hija Margarita. Los invitados bebieron copas de vino, degustaron la torta, se pusieron al día y se sacaron fotos que luego la cumpleañera compartió en su cuenta de Instagram.
El posteo no tardó en llenarse de cálidos mensajes de cumpleaños para Roth, entre los que se destacaron los de Natalia Oreiro, Carla Peterson, Mercedes Morán, Monna Antonópulos, Florencia Bas, Georgina Barbarossa, Jean Pierre Noher, Mex Urtizberea, Soledad Villamil, Claudia Fontán y Pilar Gamboa.
Los 70 años de la actriz llegan en medio de uno de los momentos más especiales de su carrera. Este viernes 14 de agosto desembarca en Netflix con Moria, una biopic sobre la vida de La One que la tiene como protagonista junto a Sofía Gala Castiglione y Griselda Siciliani. En una reciente entrevista con LA NACION, Roth reveló que es el primer personaje real que interpretó en toda su carrera. “Cada una tiene su Moria. A mí me costó mucho encontrarla, porque son muchas. Y también por el dolor que te vas a encontrar al explorarla. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande hasta que entendí mi falta. Una cualidad que ella tiene y yo no, y la tuve que buscar”, reflexionó.
La miniserie, escrita y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, cuenta con ocho episodios en los cuales las mencionadas actrices interpretan a Moria Casán en distintas etapas de su vida. La conductora estuvo completamente involucrada en el proyecto y, además, prestó su voz para la narración. Al resto del elenco lo completan Marco Antonio Caponi, Joaquín Ferreira, Rafael Ferro, Olivia Nuss, Micaela Riera, Leticia Brédice, Hernán Jiménez, Sebastián Rosso, Javier Pedersoli, Luis Machín, Sebastián Arzeno, Eloy Rossen, María Fernanda Callejón y Giuliano Pianetti.
- 1
- 2
La inesperada aparición de Kike Teruel junto a Los Nocheros que emocionó al público
- 3
Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales de la semana del 10 al 16 de agosto de 2026
- 4
Nito Artaza: su nueva obra, lo que aprendió del amor, por qué quiere estudiar psicología y el show que le produjo a Milei