Así fue el íntimo festejo de cumpleaños de 70 de Cecilia Roth junto a varios famosos: “Sorpresas impensadas”

El 8 de agosto Cecilia Roth cumplió 70 años y organizó un íntimo festejo en su casa para celebrar. Sopló las velitas rodeada de su círculo más cercano: su hijo Martín Páez, fruto de su relación con Fito Páez, su padre y varios amigos del medio, entre ellos Dolores Fonzi, Julieta Cardinali y Martín Rechimuzzi. Conmovida por la fecha, y en la previa del estreno de la biopic de Moria Casán que la tiene como una de sus protagonistas, la actriz compartió un reflexivo mensaje con sus seguidores.

Cecilia Roth compartió las mejores postales de su festejo de cumpleaños (Foto: Instagram @ceciroth)

Martín Páez, el hijo de la actriz y Fito Páez dijo presente en el festejo (Foto: Instagram @ceciroth)

“Un cumpleaños de mediodía, con sol, sobrado de amor y emoción diurna, preparado en un día en medio de una vorágine de prensa con Moria, la serie”, escribió Roth en la publicación que hizo en Instagram. “Agradecida y bendecida por los hondos sentimientos con que acaricio la vida, los amigos, mi hermoso hijo, mi padre y su gracia, el devenir de las sorpresas impensadas. El amor. Siempre, siempre, detrás de toda tormenta, brilla el comienzo de un nuevo amanecer. Así sea”, sentenció.

La publicación no tardó de llenarse de cálidos mensajes para la cumpleañera (Foto: Instagram @ceciroth)

Además de su hijo Martín y su padre Abrasha Rotenberg, que en mayo cumplió 100 años y con quien se dio un entrañable abrazo luego de soplar las velitas, también dijeron presente María Carámbula, Elizabeth Vernaci, Javier Braier, Ofelia Fernández, Dolores Fonzi, Martín Rechimuzzi, Julieta Cardinalli y Romina Ricci junto a su hija Margarita. Los invitados bebieron copas de vino, degustaron la torta, se pusieron al día y se sacaron fotos que luego la cumpleañera compartió en su cuenta de Instagram.

Algunas de las invitadas al festejo Foto: Instagram @ceciroth)

Cecilia junto a su padre Abrasha Rotenberg (Foto: Instagram @ceciroth)

Romina Ricci y Margarita Páez presentes en el festejo (Foto: Instagram @ceciroth)

El posteo no tardó en llenarse de cálidos mensajes de cumpleaños para Roth, entre los que se destacaron los de Natalia Oreiro, Carla Peterson, Mercedes Morán, Monna Antonópulos, Florencia Bas, Georgina Barbarossa, Jean Pierre Noher, Mex Urtizberea, Soledad Villamil, Claudia Fontán y Pilar Gamboa.

La cumpleañera compartió las mejores postales de su festejo (Foto: Instagram @ceciroth)

El festejo de cumpleaños de Cecilia Roth (Foto: Instagram @ceciroth)

Los 70 años de la actriz llegan en medio de uno de los momentos más especiales de su carrera. Este viernes 14 de agosto desembarca en Netflix con Moria, una biopic sobre la vida de La One que la tiene como protagonista junto a Sofía Gala Castiglione y Griselda Siciliani. En una reciente entrevista con LA NACION, Roth reveló que es el primer personaje real que interpretó en toda su carrera. “Cada una tiene su Moria. A mí me costó mucho encontrarla, porque son muchas. Y también por el dolor que te vas a encontrar al explorarla. Tuve que hacer un esfuerzo muy grande hasta que entendí mi falta. Una cualidad que ella tiene y yo no, y la tuve que buscar”, reflexionó.

La miniserie, escrita y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, cuenta con ocho episodios en los cuales las mencionadas actrices interpretan a Moria Casán en distintas etapas de su vida. La conductora estuvo completamente involucrada en el proyecto y, además, prestó su voz para la narración. Al resto del elenco lo completan Marco Antonio Caponi, Joaquín Ferreira, Rafael Ferro, Olivia Nuss, Micaela Riera, Leticia Brédice, Hernán Jiménez, Sebastián Rosso, Javier Pedersoli, Luis Machín, Sebastián Arzeno, Eloy Rossen, María Fernanda Callejón y Giuliano Pianetti.