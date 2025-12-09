Revelan las primeras imágenes de Cecilia Roth caracterizada como Moria Casán para la biopic de la diva en Netflix

En una época donde las biopics están de moda, no podía faltar la de ella: Moria Casán. Desde que se supo que esta ficción inspirada en la vida de “La One” era un hecho, las especulaciones sobre quién iba a interpretarla se pusieron en marcha. Sin embargo, enseguida se supo que no era una sola actriz la elegida para darle vida, sino tres: Sofía Gala Castiglione (que encarnará a su madre en sus años de juventud y sus inicios en el teatro de revista), Griselda Siciliani (que abarcará a la diva en su momento de mayor esplendor, entre fines de los 80 y los 90) y Cecilia Roth (que reflejará una Moria más actual, desde su rol como jurado de los “Bailando por un sueño” a esta parte). En las últimas horas, Netflix dio a conocer las primeras imágenes oficiales de la estrella de Todo sobre mi madre en la piel de la capocómica, y el parecido es impactante.

Así luce Cecilia Roth personificada como Moria Casán Alina Schrwarcz / Netflix

Para Cecilia Roth, interpretar a Moria Casán representa una gran apuesta. “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria”, señaló la actriz. Roth busca descubrir el alma de Moria, lo que no se conoce de ella, su identidad privada. “Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella. No sé con quién me voy a encontrar, en eso estoy, en su búsqueda”, afirmó.

Cecilia Roth encarnará a la diva en la etapa más actual de su carrera Alina Schrwarcz / Netflix

Para Roth el desafío de personificar a Ana María Casanova, la vedette que fue ícono en los años 80 y que se convirtió en una de las grandes divas de nuestro país, era grande. Y, a juzgar por las imágenes, vaya que lo ha logrado: su aspecto físico, sus outfits estrafalarios y sus gestos hacen que por un momento volvamos a encontrarnos con esa Moria en todo su esplendor.

La producción, escrita y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, explorará la trayectoria de la vedette, actriz y conductora Alina Schrwarcz / Netflix

Su debut como conductora televisiva, su faceta como empresaria al frente de Playa Franka, un balneario nudista que inauguró en Santa Clara del Mar, y su consagración como actriz dramática con Brujas, una obra que ha permanecido en la cartelera teatral durante más de tres décadas, son algunos de los momentos que tendrá que recrear Siciliani. Con producción de Netflix, la biopic está dirigida y escrita por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment, productora liderada por Armando Bo.

“La primera One, mi amor”

Las imágenes de la transformación de Roth llegan después de que circulen las primeras fotos de Sofía Gala Castiglione y de Griselda Siciliani en la piel de la diva. Mientras que la hija de Moria será la encargada de relatar los comienzos de la diva y sus momentos más icónicos durante los años setenta y ochenta, Siciliani la va a interpretar en la segunda etapa de su carrera, más asentada en el teatro y la televisión.

Sofía Gala como Moria Casán Prensa Netflix

“La serie empieza con Moria cuando va a tomar ese examen a la Facultad de Derecho, y en el camino recibe el llamado de Carlos A. Petit, que le propone debutar esa misma noche en el Teatro Nacional. Ella deja los estudios y sin decirle nada a sus padres hace la prueba y queda. Durante toda esa etapa, a Moria la interpreta Sofía”, anticipó el periodista Lucas Bertero en el ciclo Empezar el día.

En las imágenes que ya trascendieron de la heredera de “La One”, no solo se puede observar el gran parecido físico y gestual con su madre, sino quiénes serán los otros actores encargados de interpretar a personajes de gran envergadura en la vida de Moria. Mientras que Marco Antonio Caponi tendrá la tarea de personificar al actor cómico Mario Castiglione, su primer marido y padre de su hija Sofía, la actriz Micaela Riera hará de Susana Giménez. Las interpretaciones de Alberto Olmedo y Jorge Porcel quedarán en manos de Sebastián Rosso y Hernán Giménez, respectivamente.

¿Griselda Siciliani o Moria Casán? Netflix reveló las primeras fotos de la actriz caracterizada para la biopic de la diva Prensa Netflix

“Mi vida es una película, cumpliré 80 años y fue puro avasallamiento”, confesó Moria en una reciente entrevista con LA NACION mientras advertía que contar su historia en pantalla “será realismo mágico”. A pesar de que tuvieron que convencerla para hacerla, la dueña de “la lengua karateca más filosa del país” aclaró: “No voy a romantizar mi vida. Las partes glam serán así y las partes oscuras serán oscuras. Se verá todo lo que se tiene que ver. La gente de Netflix me dijo que, en nuestro país, no hay otra mujer que tenga el trasvasamiento comunicacional que tengo yo”.

Si bien no tuvo poder de elección en cuanto a las actrices encargadas de interpretarla, Casán se mostró muy a gusto con ellas: “En la serie hay que actuar con autenticidad, porque caricaturas hay miles, soy la mujer más imitada del planeta. Acá la cosa pasa por otro lado, por el ADN. La (Cecilia) Roth dice que está abducida por mí y la (Griselda) Siciliani está fascinada. Estoy honrada que me hagan tanto ellas como Sofía (Castiglione)”, expresó sobre esta nueva puesta que aún no tiene fecha de estreno confirmada aunque se habla de agosto de 2026, justo para el cumpleaños de la diva.