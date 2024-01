escuchar

En las últimas horas, Pablo Echarri y Nancy Dupláa se convirtieron en noticia, pero no por estar involucrados en un nuevo proyecto profesional, sino por su hija Morena. Es que a pesar de que la joven está en pareja desde 2021, recién este jueves 11 de enero se supo que la persona que la conquistó está relacionada con el ambiente artístico.

Camilo es representante de Ángela Torres (Foto: Instagram/@camiloslavich)

Las fotos de Camilo Slavich y Morena se viralizaron durante esta tarde. Se trata de un joven productor que trabaja en el equipo de la cantante Ángela Torres. Además de ser uno de los managers de la hija de Gloria Carrá, Camilo es parte de la firma discográfica Fifty One Music, que cuenta tiene otros populares artistas como Rusherking.

A través de su cuenta profesional, Camilo se describió su perfil profesional: “Representante de artistas, productor de eventos. Con predisposición y alta capacidad para trabajo individual o en equipo, tolerable a la presión y siempre en la búsqueda de resultados sobre objetivos propuestos. Orientado a logros, con alto grado de responsabilidad y lealtad a la organización, siempre respetando las políticas y procedimientos establecidos por el proyecto”.

Camilo y Morena están juntos desde 2021 (Foto: Instagram/@camiloslavich)

Tanto ella como él comparten diariamente imágenes juntos en sus respectivas cuentas de Instagram. Una de las últimas la publicó el joven en su perfil, donde acumula poco más 7.000 seguidores. En el posteo se los ve posando frente a un espejo y a él dándole un beso en la mejilla a su pareja. “Bombones”; “Derrochando” y “La combinación perfecta de Echarri y Dupláa”, contestaron algunos fanáticos de la pareja.

El insólito motivo por el que Natalia Oreiro y Pablo Echarri se habrían separado hace 23 años

Si hubo una pareja que marcó un antes y un después dentro del mundo del espectáculo, sin dudas fue la de Pablo Echarri y Natalia Oreiro, quienes comenzaron su noviazgo en 1994 y terminó en el 2000. Pese a que nunca se supo bien a qué se debió el distanciamiento, en los últimos días el periodista Augusto Tartúfoli contó el insólito motivo por el que se habrían peleado.

Según reveló “Tartu” en el programa El Espectador (CNN Radio), Echarri había ahorrado 30 mil pesos en aquellos años, una suma importante sabiendo que equivalían al mismo valor en dólares, y los había puesto en el freezer de la heladera, en una caja de bocaditos de pollo.

Natalia Oreiro y Pablo Echarri fueron una de las parejas más mediáticas de los noventa

En aquellos días, la pareja fue al supermercado a hacer las compras y el actor le habría dicho que los bocaditos estaban vencidos, por lo que había que comprar más. Pero a la hora de ordenar la heladera, Natalia Oreiro recordó lo que le dijo su pareja y tiró a la basura las cajas, en las cuales se encontraban los ahorros.

Años más tarde, el actual marido de Nancy Dupláa dio una entrevista a La Once Diez (Radio de la Ciudad) y se refirió a este hecho puntual.

“Ese fue un hecho real”, introdujo el actor y luego aclaró: “Había 5 mil dólares en un paquete de patitas de pollo y Eva, una señora que me ayudaba en casa, la tiró. Un día necesitaba ese dinero y no estaba y Eva me dijo que la había tirado a la basura, tuve mucha buena suerte, fui ahí, metí la cabeza en el tacho y la plata estaba”.

La relación entre Natalia Oreiro y Pablo Echarri finalizó en el 2000

Sin embargo, desmintió que lo sucedido haya desencadenado su ruptura de la cantante. “Ese hecho concreto y fortuito no fue el fin de nuestra relación, pasaron muchas otras cosas, la culparon de algo que no tuvo nada que ver”, indicó.