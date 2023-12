escuchar

Sol Pérez se convirtió en una de las incorporaciones estrellas de Gran Hermano (Telefe) como panelista de El Debate (Telefe), con su gran debut en la emisión del 2022 y la continuación de este rol con el reciente reestreno del reality. Pero además de sus exhaustivos análisis de juego y estrategias de los jugadores, la ex chica del clima se destaca con los looks que elige para cada programa. El martes por la noche no fue la excepción y se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Homenajes a íconos del cine, tendencias del pasado, combinación de telas y texturas, son algunos de los recursos que Sol Pérez utiliza para conformar cada uno de sus looks para El Debate. Son un tanto llamativos por su innovación y porte, y es quizás por este motivo que cada noche da que hablar, sobre todo en las redes sociales. Para su última aparición ante las cámaras lució un escotado vestido con cortes irregulares en tonos tierra, pero lo que más acaparó las miradas de la audiencia fue su cabello y accesorios.

Para su cabellera castaña, la panelista dejó de lado su característico pelo lacio para lucir abultados rulos realizados de raíz a punta, lo que generó gran volumen en la cabeza. Además, completó el look con un Nath, que se trata de un accesorio que popularizaron las mujeres de India, y es un aro al estilo cadena que va desde la nariz hacia la oreja. Pérez lo eligió en color dorado, en combinación con su vestido.

Sol Pérez se convirtió en tendencia en las redes sociales por su llamativo look (Captura X)

En X (antes Twitter) el look de la joven no pasó desapercibido. Además de verse plasmada la opinión de los usuarios aprobando o no el outfit, muchos se animaron a compararlo con reconocidas figuras, como con el cantante español David Bisbal o con el personaje Zinnia Wormwood de la película Matilda.

El look de Sol Pérez fue inspiración de comparaciones en redes sociales (Captura X)