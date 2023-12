escuchar

El año se termina pero no sin antes cobrarse un nuevo escándalo. El martes, en una nueva emisión del Bailando 2023 (América TV), Moria Casan y Carolina ‘Pampita’ Ardohain protagonizaron un tenso momento. Las dos integrantes del jurado se dijeron de todo y aunque al principio parecía que iba a tratarse de un acalorado intercambio de opiniones, la temperatura de la discusión aumentó al punto tal de que terminaron con una pelea a los gritos, cuestionando los criterios para puntear a los participantes, mientras Marcelo Tinelli intentaba mediar entre ambas.

Todo comenzó tras la performance de Stéfano ‘Yeyo’ De Gregorio y Martu Morales. Cuando tuvo que dar su devolución, Ángel de Brito se encontró en una disyuntiva: “Estoy entre la mala nota por las vacaciones de Yeyo y la nota buenísima por el baile que hicieron”. El conductor de LAM (América TV) se mantuvo fiel a su estilo y a pesar del buen desempeño en la pista, le puso a la pareja un cero. Mientras la bailarina rompió en llanto, el actor no intentó disimular su malestar.

Fue entonces cuando intervino Pampita y reparó en las lágrimas de la joven: “Me parte al medio verla a Martu así porque sé que ella quiere ganar y quiere seguir. ¿Qué pasa con ese viaje? ¿No se puede posponer para febrero?”. Increpado por la modelo, Yeyo se defendió diciendo que no era “tan grave” puesto que solo iban a ser cinco días. “Pero está bien, hay que meterle un poquito de show, estamos bien con el cero, no pasa nada”, reparó el participante.

Pampita advirtió el enojo de Stéfano, quien, por su parte, consideró, en conjunto con su compañera, que era injusto el puntaje. Entre la tensión y el malestar, la modelo retomó y aseguró que aunque le gustó la coreografía, el final la “desilusionó”. Hasta ahí todo iba medianamente bien y parecía que seguiría por ese camino. No obstante, inesperadamente, Ardohain le tiró un fuerte palito a sus compañeros del jurado. “De todas maneras acá hay muchos votos muy distintos. En general, a todos los que a mí me gustan los votan pésimo y a todos los que yo voto pésimo, les regalan 10. Así que somos todos libres, por eso yo les voy a poner esto”, anunció y sacó una paleta con el puntaje más alto.

Acto seguido le tocó el turno a Moria Casan pero, lejos de referirse a la pareja, arrancó con una indirecta a su compañera: “Bueno, gente, como este es un reality, un reality fiction, porque en algún momento entramos en realidad y en otros en ficción, me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain ‘Pampita’”. Para ese entonces, las cámaras apuntaron a la modelo, quien hablaba por lo bajo con Ángel de Brito.

Moria se molestó porque, según su colega, a los participantes que a ellos no les gustaban, Carolina les ponía buen nota y viceversa. “Pero a veces se caen en la pista y les ponen diez, ¡dale!”, cuestionó Pampita, y aseguró que no regalaba notas y que su puntaje “vale un montón”.

“No seas jurado de jurado. No seas buchona, nena”, lanzó Moria completamente enojada. La pelea de Casan y Ardohain giró en torno a los supuestos “puntajes regalados” y cada una defendió su posición. “Tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé de qué hablan. Soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy en Brujas, que debuta el 3 de enero. Me podría ir de vacaciones y no me voy. Hay que ser profesional, dejar de joder con el jurado y decir que regalamos notas”, arremetió y calificó a Carolina de “ridícula”.

Moria Casán y Pampita se pelearon en el Bailando 2023 por los "puntajes regalados" (Foto: Captura América TV)

La situación se fue de las manos y ambas empezaron a gritarse y a hablar al mismo tiempo. “¡Qué sensible está Moria! Me banco todos los diez que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo. Nunca digo nada, me quedo callada. Te la pasás regalándole puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora, de 45 años! ¡No sos vos sola una señora! ¡Soy una gran señora! ¡Mucho más señora que vos, capaz!”, lanzó Pampita con un tono de vez elevado y aseguró que desde hace años no se deja “ningunear por nadie”.

Marcelo Tinelli intentó poner paños fríos a la pelea de “criterios de evaluación”, pero las mujeres no escuchaban opiniones externas. “¿Pero por qué no me voy a meter con vos? ¿Quién sos? ¿Qué tenés, sangre azul? Te estoy diciendo que no seas buchona, y dejá de relajar al jurado”, dijo Moria y siguió acusando a su compañera de “buchona”. Carolina se mantuvo firma en su postura y acusó que Casán le podía diez “al que la producción te pide”.

Todos quedaron desconcertados ante el violento exabrupto. Si bien todo comenzó con un cuestionamiento a los criterios de puntuación del jurado, todo terminó con Pampita y Moria Casán peleándose a los gritos.