La noticia de que Canserbero no mató a su amigo Carlos Molnar y después se suicidó ya dio la vuelta al mundo. Este martes, las autoridades venezolanas dieron a conocer que Tyrone González, nombre artístico del cantante, fue asesinado por su exmanager Natalia Améstica, que durante el año fue investigada por la Fiscalía de ese país como responsable del fallecimiento del rapero, el 20 de enero de 2015.

Hace casi nueve años, se pensó inicialmente que luego de una severa discusión entre Canserbero y Molnar, el primero habría asesinado a su amigo de varias puñaladas y luego se habría suicidado al saltar desde el décimo piso del edificio Camino Real, en la urbanización Andrés Bello de la ciudad venezolana de Maracay.

De acuerdo con la hipótesis que se manejó en ese momento, Molnar hospedaba a González en su departamento, ya que atravesaba una crisis depresiva. Durante años, los padres, amigos y fanáticos del cantante cuestionaron esta versión y negaron rotundamente que el rapero tuviese algún trastorno de salud mental.

Natalia Améstica, que en su momento fue manager del cantante, reveló en una confesión que fue filmada por las autoridades y transmitida por los principales canales del estado en Venezuela que fue ella quien asesinó a los dos jóvenes y que tuvo ayuda de su hermano Guillermo.

No es mucha la información que existe sobre Natalia, pero sí se sabe que tanto ella como su hermano estuvieron implicados en la última gira de Canserbero en Chile y la Argentina, en diciembre de 2014. De hecho, durante su confesión, la mujer expresó que los motivos por los cuales asesinó a González y a Molnar fue porque el primero de ellos ya no quería continuar con ella como su manager, mientras que, según contó, el segundo le manifestó que no le reembolsaría los gastos de los boletos aéreos del viaje al sur de Sudamérica.

Tyrone González, más conocido como Canserbero, fue asesinado en 2015 cuando tenía 26 años Instagram/@canserberooficial

Según compartieron algunos medios, Natalia estuvo casada con Molnar, aunque se desconoce por cuánto tiempo. Asimismo, la mujer tiene dos hijos.

Luego del asesinato de Canserbero y Molnar, su hermano Guillermo, la ayudó a idear el plan para responsabilizar al cantante de todo lo sucedido. De esa manera, la mujer se convirtió en la única testigo del crimen y su versión no fue cuestionada por los cuerpos de investigación, que habían sido sobornados por su hermano.

La nueva investigación en el caso de la muerte de Canserbero y Carlos Molnar fue dirigida por Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela

En 2015, Natalia emigró a Chile y vivió en ese país, aunque tampoco se sabe a qué se dedicó durante estos años, hasta que fue deportada cuando la Fiscalía de Venezuela reabrió el caso en noviembre de este año y cuya investigación fue dirigida por Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela. El 19 de diciembre, la exmaganer ofreció su confesión, la cual fue dada a conocer este último martes.

En el video de la declaración, que se hizo viral en las redes sociales, se pudo observar cómo la mujer narraba en detalle los momentos previos y posteriores a la muerte de Canserbero y su amigo. Para lograr superarlos en fuerza, primero los drogó con un ansiolítico que agregó a un té que les hizo tomar. Una vez que estuvieron casi inconscientes, apuñaló a ambos y luego llamó a su hermano Guillermo, quien le prestó apoyo modificar la escena del crimen acorde a la versión que dio en ese momento.

