escuchar

Desde su llegada a la Argentina, hace algunos meses, Milett Figueroa causó furor en muchos aspectos. Por un lado, se ganó el cariño de los televidentes que la siguen durante sus participaciones en el Bailando 2023 (América TV), y por otro el de Marcelo Tinelli, quien se convirtió en su nueva pareja. Pero recientemente, generó preocupación tras darse a conocer que protagonizó un mal momento en plena pista de baile.

Por lo que reveló Ángel de Brito mediante su cuenta de X (antes Twitter), la modelo peruana tuvo un problema de salud en medio de las grabaciones del programa, por lo que se retiró del estudio abandonando su performance. “Se descompuso Milett en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista. #LAM”, escribió el periodista de espectáculos.

Milett junto a Tinelli en camarines tras la supuesta descompostura

Asimismo, acompañó su revelación con una postal en donde se ve a la actriz en los camarines luego del mal momento, acompañada por Marcelo Tinelli, el conductor del ciclo y su actual pareja. En la postal, se puede observar que ambos tienen caras de preocupación, pero hasta el momento se desconocen los detalles de lo ocurrido.

Como era de esperarse, la noticia no pasó desapercibida en la red social y generó reacciones de todo tipo por parte de los internautas, quienes que mostraron preocupados por la salud de la novia del conductor. “Milett debe hacerse chequeo general, porque no es normal que se descomponga seguido”; “Marcelo había dicho antes que no comía bien” y “Actualización de como está Milett ahora”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Por otro lado, algunos usuarios no tardaron en suponer que la modelo está embarazada, pero hasta el momento no se confirmó dicha información. Cabe destacar que no es la primera vez que Milett sufre una descompensación en el programa, ya que hace algunas semanas se ausentó por un motivo similar.

Milett Figueroa reveló cómo fue su primera cita con Marcelo Tinelli y sorprendió a todos

Hace unos días, Milett Figueroa pasó por el streaming del reality de baile y sus conductores no dudaron en preguntarle todos los detalles de su relación con Marcelo Tinelli.

La pareja ya no esconde su amor

Resulta que Cris Vanadía y sus compañeros quisieron saber si el primer beso entre ambos había sido antes o después del 30 de octubre, momento en que fueron a ver Brujas, la obra teatral que encabezó Moría Casán. “Antes”, confesó la mujer, a lo que el periodista lanzó: “Me intriga saber si el beso fue en la primera cita o hubo un par de citas antes”. “No, no. La primera cita fue con mi mamá. Él organizó una cena, para mi mamá, para mí y para conocernos”, reveló, para sorpresa de todos.

En esa misma línea, expresó: “Él no interpreta ningún tipo de personaje. Él es él. Y eso fue lo que a mí me enamoró”. Ante la consulta sobre en qué momento se dio cuenta de que le gustaba, la actriz mencionó: “A mí me gusta mucho charlar, conversar con las personas, pero cuando me quedo escuchándolo y no me aburro, eso me atrae. Pero no es solo eso, sino que lo admiro, aprendo mucho de él y me encanta escucharlo”.