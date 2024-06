Así fue la espectacular fiesta de 15 de Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini

Escuchar

La vida de Rocío Guirao Díaz y Nicolás Paladini tomó un vuelco inesperado al radicarse en Miami, Estados Unidos. Junto a ellos, sus tres hijos decidieron acompañarlos en una nueva vida donde debieron adaptarse a una cultura completamente diferente.

Con un gran cariño hacia ellos, la pareja decidió festejar el cumpleaños de 15 de Aitana, su hija mayor, con una celebración a todo trapo que incluyó la presencia de amigos, familiares y todo tipo de detalles típico de un cumpleaños como bengalas, música y mucho material que se divulgó en las redes sociales.

Aitana, la hija de Rocío Guirao Díaz, cumplió 15 años

“Happy birthday amorcito mío”, comenzó Rocío Guirao Díaz en su cuenta de Instagram, donde hizo una publicación especialmente dedicada a su hija. En esa misma línea, remarcó su orgullo por Aitana: “Qué bendición ser tu mamá, sos tan dulce y compañera, tan talentosa y disciplinada, tan buena amiga, siempre presente para los que te necesitan. Sos una gran hermana mayor, paciente y amorosa”.

“Te amo Aitu y ojalá la vida me dé muchos años para poder seguir caminando a tu lado. Siempre juntitas”, aclaró Guirao Díaz sobre su hija y agregó varias fotos donde se la ve a la pequeña con rasgos muy parecidos a los suyos y con un futuro en el modelaje.

En cuanto a su festejo, la anfitriona contó con una gran cantidad de invitados que estuvieron atentos a cada uno de sus movimientos y posaron para las cámaras. Vestida íntegramente de blanco con un vestido corto, la hija de Guirao Díaz y Paladini se mostró contenta en cada una de sus apariciones y utilizó dos bengalas para la postal final antes de soplar las velitas.

Aitana compartió parte de su festejo de 15 en Miami con sus amigas y familiares

Con una mesa grande y larga donde se sentaron la anfitriona y el resto de los invitados -incluidos los familiares- Aitana tuvo un festejo soñado en los Estados Unidos, donde empezó a construir una carrera como bailarina.

Aitana Paladini y sus amigas en el festejo de su cumpleaños número 15

Tras la publicación de Guirao Díaz en Instagram, sus seguidores le dieron “like” a la publicación y, como es de costumbre, sumaron algunos comentarios al posteo donde mostraron su sorpresa por el parecido entre madre e hija. “Feliz cumple para Aitu qué bella está”; “Parecen hermanas”; “Por favor cuánta belleza. Qué familia hermosa. ¡Felices 15!”; “Es tan hermosa como su mamá. Felicitaciones”; “Hermosa belleza heredada de la mamá y la abuela” y “Hermosa como la madre. Felicitaciones”, fueron los comentarios más ingeniosos.

La nueva vida de Rocío Guirao Díaz en Miami

La modelo tomó una decisión crucial en su vida hace 4 años: emigrar de Argentina para empezar de cero en los Estados Unidos, un país al que le agradeció su hospitalidad en una entrevista con LA NACION.

“Emigrar te da la posibilidad de ser alguien nuevo. Armás una nueva vida en todas las áreas de tu vida hasta en lo que das por hecho. Y la verdad es que yo no tenía ganas de hacer lo mismo. Trabajo desde los 16 años y no me daban ganas de seguir”, explicó Guirao Díaz.

Junto a su pareja y sus tres hijos, la modelo y empresaria decidió salir de la zona de confort y descubrir otras posibilidades que le da su profesión lejos de su tierra natal.

