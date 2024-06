Benjamín Vicuña reveló la disyuntiva que tiene con su hijo Bautista por el deporte que practica: “Muy doloroso”

Escuchar

Benjamín Vicuña es muy compañero de sus hijos. Fruto de su relación de una década con Carolina ‘Pampita’ Ardohain tuvo a Blanca (fallecida en 2012) Bautista (16), Beltrán (12) y Benicio (9). Por otra parte, de su noviazgo con María Eugenia ‘La China’ Suárez nacieron Magnolia (6) y Amancio (3). El actor disfruta de su tiempo con ellos y si bien a veces los encuentros son por separado, otras tienen la oportunidad de estar con todos juntos.

Sin embargo, actualmente el protagonista de Felicidades se encuentra en una disyuntiva con su hijo Bautista. ¿El motivo? El adolescente practica un singular deporte que a él no le gusta nada.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos Bautista, Benicio, Beltrán, Amancio y Magnolia Instagram @benjaminvicuna.ok

Durante una charla que tuvieron padre e hijo para el ciclo de streaming Criemos libres, Bautista contó que, además de fútbol, practica MMA y boxeo. Cuando lo escuchó decir esto, Benjamín cerró los ojos y se goleó la mano contra la frente. “Son artes marciales mixtas. Yo lo encuentro como un muy lindo deporte”, aseguró el adolescente. “Hermoso”, respondió su padre, con ironía.

Acto seguido, el actor le pidió a su hijo que explicara un poco más acerca de la actividad que practica. “Es pelea, pero vale todo, desde codazo a la cara y una patada, hasta que en el piso te agarren y te quieran romper el brazo. Vale todo... pero se aprende de a poco”, indicó Bautista. Benjamín, que lo escuchaba de brazos cruzados, dio cuenta de que no estaba de acuerdo con esa actividad: “Él se está preparando primero con box, luego con artes marciales para el día de mañana tener todo eso para poder practicar ese deporte que a mí no me copa”.

“A mí me encanta”, lo interrumpió Bautista, y si bien le aseguró que entendía que para él podía ser difícil, le recordó que nunca lo vio “pasando un mal momento”. Aunque Benjamín reconoció que su hijo no tuvo peleas en la calle con sus compañeros, que practique este deporte es algo que le “preocupa” y no le gusta. “Si no te convenzo yo, alguna novia que te convenza de que dejes el deporte de mi***a ese”, dijo, y el adolescente se limitó a reír.

Padre e hijo: Benjamín y Bautista Vicuña Instagram @benjaminvicuna.ok

En este sentido, desde el programa le preguntaron al actor si le prohibiría a su hijo practicar MMA. Si bien él sostuvo que jamás le prohibiría nada, e incluso admitió que a veces lo mira en televisión, lo considera “un deporte polémico”: “De última, el box tiene un arte, un swing. El karate, que yo practicaba de chico, tiene una filosofía, pero esto es matarse, es ca***se a palos”.

“Esto es un tema nuestro”, reconoció el exprotagonista de El primero de nosotros (Telefe). Aunque afirmó que no quiere que lo haga, explicó que su hijo “está en un proceso donde está asimilando cosas y preparándose”. “Yo espero que después, desde algún lugar, te caiga una ficha y no lo practiques, porque va a ser muy doloroso para toda tu familia”, le dijo directamente a Bautista. Él, por su parte, le explicó que no iba a subirse al ring antes de haberse preparado “mil veces”.

En este sentido, y tras asegurar que no quería hablar mal del deporte que elige su hijo, Benjamín recordó su experiencia personal. Contó que jugó al rugby hasta los 22 años y, en un momento, tuvo que elegir entre la profesión y el deporte. Optó por lo primero. “El día de mañana vamos a ver que es lo que se te cruza o que otra cosa vas a tener que poner en la balanza”, aseveró. Sin embargo, Bautista se limitó a decirle que por ahora continúa entrenando y formándose en la actividad que le gusta.

LA NACION