Hace tres años, Rocío Guirao Díaz y su esposo, Nicolás Paladini, decidieron dejar la Argentina para instalarse en Miami. Desde entonces, las redes sociales de la modelo son la herramienta para mostrar su nueva vida, en la que no faltan sus rutinas fit y diversos momentos en familia. Recientemente, compartió un video junto a su hija mayor, Aitana, y el material llamó la atención de sus seguidores, que quedaron impactados por su parecido.

Aitana Paladini ya tiene 14 años y es la hija mayor del matrimonio, seguida de sus hermanos, Indio y Roma. La adolescente es una frecuente usuaria de las redes sociales. Tanto en Instagram como en TikTok comparte diversos challenges del momento, en el que saca a la luz tanto su formación como bailarina, como así también rutinas de maquillaje y algunas salidas que realiza con sus amigas. Muy adaptada a su vida en los Estados Unidos, se perfila como una gran influencer.

Aitana tiene 14 años y maneja un alto perfil en redes sociales (Foto Instagram @rocioguiraodiaz)

Asimismo, podría seguir los pasos de su madre en el mundo del modelaje debido a que demostró que estar frente a las cámaras es una de sus actividades favoritas.

En las últimas horas, fue en TikTok que la modelo mostró una coreografía que realizó junto a la mayor de sus hijas y más allá del talento de ambas, llamaron la atención por su gran parecido.

“Son iguales”; “No distingo cuál es la madre y cuál es la hija. Parecen hermanas, hermosas”; “Dos gotas de agua”; “¡Qué grande que está ella, cada día más parecida a su mamá!”; “Idénticas”; “Parecen hermanas”; “Hermosas” y “Cada día más diosas”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Las dos mujeres tienen una larga cabellera rubia, ojos azules, rasgos muy similares, y también tienen gestos parecidos.

Aitu, como la llaman sus amigos, tiene una presencia fuerte en las redes sociales: en TikTok cuenta con más de 12 mil seguidores y en Instagram más de 100 mil. En esta última es donde deja al descubierto que más allá de realizar los challenges del momento, en el que se deben replicar coreografías básicas de baile, toma clases para tener una formación y perfeccionarse en sus pasos.

La nueva vida de Rocío Guirao Díaz en Miami

“Emigrar te da la posibilidad de ser alguien nuevo. Armás una nueva vida en todas las áreas de tu vida hasta en lo que das por hecho. Y la verdad es que yo no tenía ganas de hacer lo mismo. Trabajo desde los 16 años y no me daban ganas de seguir”, reveló Guirao Díaz, en una reciente entrevista que brindó a LA NACION, al hacer referencia a su decisión de dejar el país y alejarse de los medios y las pasarelas.

Ahora, sus días tienen otro enfoque en Miami con una incursión en el yoga y el entrenamiento consciente. Junto a una amiga, crearon una app para incentivar y guiar a quienes quieren seguir sus caminos.

Rocío Guirao Díaz cambió su vida en Miami (Foto Instagram @rocioguiraodiaz)

Si bien no descarta regresar a la Argentina, hoy su vida está en Miami y asegura que tanto ella como sus hijos saben adaptarse y es muy importante debido a que es uno de los pilares para apoyar a su esposo.