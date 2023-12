escuchar

La serie icónica de los años 90, Friends, sigue siendo un fenómeno mundial que ha dejado una marca imborrable en la cultura popular. Uno de los aspectos más destacados de la serie son sus personajes memorables, y entre ellos se encuentra Janice, interpretada por la talentosa actriz Maggie Wheeler. A sus 62 años, continúa siendo recordada y admirada por su participación en esta comedia que ha perdurado a lo largo de los años.

Friends se emitió durante una década, desde 1994 hasta 2004, y sigue siendo adorada por su representación de un grupo de amigos que enfrenta las alegrías y desafíos de la vida en la ciudad de Nueva York. El elenco principal incluyó a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y el fallecido Matthew Perry, quienes se convirtieron en íconos de la televisión gracias a sus roles en la serie.

Maggie Wheeler en Friends. Fuente: Instagram @maggiewheeler_official

Entre los personajes recurrentes que dieron vida a las travesuras de este grupo de amigos se encuentra Janice, la estridente exnovia de Chandler Bing, interpretada magistralmente por Maggie Wheeler. Era conocida por su risa característica y su habilidad para aparecer en los momentos más inoportunos de la vida de Chandler, lo que añadía un toque de comedia inolvidable a la producción.

Sin embargo, la carrera de Maggie Wheeler va mucho más allá de su participación en Friends, cuando comenzó como actriz de doblaje en la serie animada Halcones Galácticos, donde prestó su voz a varios personajes femeninos. También dejó su huella en Batman: The Animated Series como Fake Harley en el episodio Joker’s Millions. Su versatilidad y talento actoral la llevaron a aparecer en otros programas populares como Everybody Loves Raymond, Seinfeld, The Parent Trap y Californication.

A pesar de que han pasado años desde que la serie Friends llegó a su fin, Maggie Wheeler sigue siendo una figura activa en la industria del entretenimiento. A los 62 años, su apariencia física puede haber cambiado con el tiempo, pero sigue siendo tan carismática como la recordamos en la década de los 90.

En las redes sociales, la artista cuenta con una sólida base de seguidores de más de 388 mil admiradores que la respaldan. Regularmente, comparte fotografías y videos de las series y películas en las que ha participado a lo largo de su carrera.

Maggie Wheeler. Fuente: Instagram @maggiewheeler_official

Además, sus seguidores tienen la oportunidad de ver momentos de su vida personal, como sus viajes y encuentros con amigos cercanos. También comparte recuerdos y anécdotas de su exitoso paso por Friends, lo que sin duda emociona a los fanáticos nostálgicos de la serie.