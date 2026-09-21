Así luce hoy Michael Vartan: era el galán de Hollywood y tenía un futuro promisorio, pero decidió abandonar la actuación

La industria cinematográfica de Estados Unidos conoció a Michael Vartan como un rostro imprescindible durante la primera década del nuevo milenio. El actor, nacido en Francia, cautivó a la audiencia global con participaciones en éxitos de taquilla y producciones televisivas de alto impacto. Sin embargo, el presente del artista de 57 años dista de los flashes de Hollywood tras su decisión de alejarse del centro de atención y optar por un perfil bajo que mantiene hace casi una década.

Recientes imágenes captadas por las cámaras de Entertainment Tonight muestran a Vartan mientras realiza compras cotidianas en un supermercado de Los Ángeles. El actor luce una imagen renovada con barba gris tupida, cabello largo y una vestimenta casual compuesta por un buzo con capucha, pantalones deportivos y una gorra de los LA Kings. Esta estampa, alejada de los trajes y la estética propia de las estrellas de cine, generó sorpresa entre sus seguidores quienes lo identificaron con dificultad debido a la transformación física que atraviesa a los 57 años.

El cambio físico de Michael Vartan tomó por sorpresa a sus fans Entertainment Tonight

La trayectoria del intérprete marcó una época: su salto a la fama mundial ocurrió entre 2001 y 2006 gracias a la serie Alias, donde interpretó al personaje de Michael Vaughn. Allí compartió escenas junto a Jennifer Garner, con quien mantuvo un vínculo sentimental que trascendió la pantalla. Según destaca la revista People, ambos conservan una relación cercana hasta la actualidad. Garner incluso publicó diversos homenajes en redes sociales por los cumpleaños de Vartan, como el mensaje que la actriz compartió en Instagram: “Espero que lo pases genial, Michael! XX S. Bristow”.

Su paso por el cine también dejó huella con títulos recordados por el público, ya que el actor formó parte del elenco en Jamás besada, junto a Drew Barrymore, y en Si te casas... te mato, con Jennifer López como protagonista. Precisamente, el vínculo con Barrymore también ocupó espacios en la prensa. En el programa de entrevistas de la actriz, Vartan confesó la tensión que sintió durante el rodaje de una escena romántica en 1999. “Me acerqué al montículo, nos abrazamos y empezamos a besarnos... y de verdad me besaste”, declaró Vartan ante las cámaras de E! News. El actor admitió su nerviosismo juvenil frente a las cámaras durante aquella producción.

Michael Vartan fue vinculado a muchas actrices, y Drew Barrymore fue una de ellas

La carrera de Vartan sufrió un declive gradual en cuanto a su presencia pública, ya que su última incursión importante en la pantalla ocurrió con la serie The Arrangement, emitida entre 2017 y 2018. Desde aquel momento, el actor restringió sus apariciones y se refugió en el anonimato. Su vida personal también atravesó cambios significativos, incluido un matrimonio breve con Lauren Skaar, a quien conoció en una tienda de alimentos en 2009 y de quien se separó en 2014.

El entorno del actor valora su elección de vida centrada en el bienestar personal fuera de la mirada pública. Muchos fanáticos celebran su tranquilidad y expresan en redes sociales que la madurez física no altera el recuerdo de su trayectoria actoral. El actor, hoy ajeno a los sets de filmación, vive sus días con la naturalidad de un ciudadano común lejos de las presiones de la fama mundial.