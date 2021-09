Michael Vartan le confesó a Drew Barrymore que “sintió cosas por ella” en el rodaje de Jamás besada

Con motivo de un nuevo aniversario de la comedia romántica de Raja Gosnell, Jamás besada, Drew Barrymore invitó a su programa a sus colegas de la comedia emblemática que marcó a fuego a una generación a fines de los 90. En su programa, The Drew Barrymore Show, la protagonista del film que cumple nada menos que 22 años recibió en un living al aire libre a Molly Shannon (quien interpretó a Anita en el largometraje), a David Arquette (quien personificó a su hermano, Rob Geller) y a Michael Vartan, el galán de la película, quien se puso en la piel del profesor Sam Coulson.

En un clima completamente descontracturado, la ahora también conductora habló con sus compañeros sobre cómo fue la experiencia de haber integrado un film de culto, con escenas memorables como aquella en la que la protagonista Josie Geller arruina su atuendo blanco con chocolatada o la del gran beso final, secuencia que fue discutida en profundidad en la reunión del film y que condujo a Vartan a confesar que a partir de ese momento “sintió cosas” por Barrymore en el rodaje.

El actor de 52 años le contó a Drew, de 46, que el beso siempre lo pone muy emocional. Luego de que pasaron el clip de esa escena, Vartan se explayó más al respecto. “Esta película ha sido una parte muy grande de mi vida. Cada vez que me paran por la calle lo hacen para mencionarme a Jamás besada, así que es maravilloso estar en la reunión y haber sido parte del elenco”, expresó el actor de Alias. En ese instante de la charla, Barrymore quiso saber si tenía algún recuerdo especial del film.

“Sí, claro, hay una historia sobre la famosa escena [del beso] sobre la que he hablado con pocas personas, y no sé si debería hacerlo ahora porque vos no la conocés”, le dijo a la actriz, a quien finalmente le terminó confesando que el besarla en ese campo de béisbol se sintió “muy real”.

Barrymore como Josie Geller en el film de Raja Gosnell Grosby Group

“Nos abrazamos, nos empezamos a besar y vos realmente me besaste, me besaste mucho, y debo decirte que no estaba nada listo. Ahora soy un hombre, pero entonces era un joven muchacho y tenía sentimientos, sentimientos que experimenté muy rápido”, manifestó Vartan, para luego añadir que confundió lo que le sucedía con Barrymore con lo que le estaba sucediendo a su personaje. “Entre en pánico”, dijo entre risas, e incluso admitió que debió interrumpir la escena para recomponerse. “Por suerte pude seguir con otras escenas con facilidad, pero la verdad es que besabas muy bien”, le comentó a la actriz, quien brindó su versión de esa icónica escena de la película.

“¿Sabés qué?”, comenzó diciéndole a su colega. “Vos no estabas casado en ese momento así que me mandé porque estabas soltero y supuse que no iba a ofender a nadie”, le confesó Barrymore, quien luego destacó el trabajo actoral de Vartan en esa escena. “Hiciste algo que para mí es lo más romántico que se puede hacer en un beso, que es el hecho de tomar el rostro de la mujer con las manos”, remarcó.

Los recientes homenajes de Barrymore a Jamás besada

La actriz, quien alcanzó la fama desde pequeña gracias a su trabajo en E.T. de Steven Spielberg, fue una de las figuras más requeridas en los 90, especialmente para comedias románticas como el caso de El cantante de bodas y, claro, Jamás besada. El papel de Josie fue tan importante para ella que recientemente, al crearse una cuenta de TikTok, decidió bailar luciendo el famoso vestido rosa que usa su personaje cuando va a la fiesta de graduación donde es humillada por sus compañeros.

Sin embargo, esa no fue la única vez en la que la actriz decidió tocar la fibra nostalgiosa. En su programa usó el vestido para una sección en la que lee las noticias, demostrando así que se trata de uno de los roles de su extensa filmografía que atesora con gran cariño. Como consecuencia, decidió organizar la reunión en la que Vartan le confesó sus viejos sentimientos.