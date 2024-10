Así se ve hoy Amanda Bynes, la estrella de Nickelodeon de los 2000

La actriz Amanda Bynes inició su carrera cuando tenía siete años, en 1993, en el canal de televisión infantil Nickelodeon, sin embargo, se retiró del mundo de la actuación en junio de 2010. Con el tiempo, se reveló que luchó con algunos problemas de la salud mental, tuvo depresión y conflictos de imagen. También fue arrestada varias veces por conducir bajo los efectos del alcohol y por posesión de drogas.

Amanda Bynes inició su carrera cuando tenía siete años (Foto: Instagram/@amandabynesnews)

En marzo de 2024, se estrenó un revelador documental de investigación sobre lo que sucedía tras bambalinas en el mundo de los programas infantiles de televisión en la década de los 90. Desde el ambiente tóxico hasta el abuso sexual que sufrieron varios de los actores menores de edad, fueron algunos de los temas que salieron a la luz en Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV (El lado oscuro de la fama infantil, en español).

Amanda Bynes se reveló que luchó con la salud mental, tuvo depresión y problemas de imagen (Foto: Instagram/@amandabynesnews)

Con testimonios de figuras reconocidas como Drake Bell, los usuarios no pudieron evitar notar la ausencia de Bynes, quien trabajó durante varios años en Nickelodeon. Incluso, el video de la joven actriz con Dan Schneider, productor y creador de varios de los programas en el canal, en un jacuzzi, prendió las alarmas de muchas personas.

Después de la revelación de nuevas declaraciones e imágenes, sus seguidores le mandaron mensajes preguntándole cómo estaba. La mujer, quien maneja un perfil bajo en redes sociales y se mantiene fuera del foco público, no brindó detalles sobre el documental.

Amanda Bynes se alejó de las cámaras en 2010 (Foto: Instagram/@amandabynesnews)

Así luce hoy Amanda Bynes, la estrella de Nickelodeon de los 2000 tras su retiro de las pantallas

Después de retirarse de las pantallas, Bynes cambió varios aspectos de su apariencia. Se hizo un tatuaje en la cara y confesó que también se realizó una cirugía de blefaroplastia.

En una de sus historias de Instagram, reveló que seguía luchando con problemas de imagen, pero estaba trabajando por mejorar sus hábitos: “Subí más de 20 libras en los últimos meses debido a la depresión. Ahora estoy mucho mejor y aprendí a hacer lo contrario cuando no tengo ganas de hacer ejercicio o comer sano”.

Amanda Bynes luce muy diferente a sus comienzos (Foto: Instagram/@amandabynesnews)

A pesar de que se mantiene alejada de las cámaras, la mujer, de 38 años, fue vista caminando en Los Ángeles el pasado 23 de octubre. Su cabello decolorado estaba peinado hacia atrás, llevaba una valija, lucía su habitual piercing en la nariz y vestía una camiseta blanca con unos leggings grises.

Su último proyecto es una línea de ropa en colaboración con el diseñador Austin Babbitt. En conversación con la revista People, contó que estaban trabajando juntos para realizar una muestra de arte y prendas de moda en diciembre.

Últimamente, estuvo más activa en redes sociales, donde mostró algunas de las camisetas y más artículos de su colección con el diseñador. Además, de acuerdo a lo que contó Daily Mail, Bynes se graduó en el Instituto de Diseño y Merchandising de la Moda de California (FIDM) en 2019.

Por Sofia Arias Martinez