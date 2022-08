Baby Etchecopar volvió de sus vacaciones, se distanció de Viviana Canosa y sus seguidores lo fulminaron en redes: “#ChauBaby”

El conductor Baby Etchecopar regresó este lunes de unas vacaciones por Europa, donde asistió al casamiento de la hija de su mujer, en Madrid.

Con bastante expectativa por su regreso a la señal A24, su ciclo Basta Baby comenzó con su clásico editorial, en el cual habló largo y tendido de la polémica salida de Viviana canosa del canal.

“Voy a hablar con toda la verdad y toda la sinceridad, pensé mucho. Es un momento muy difícil para mí. Me solidarizo con Canosa y su censura porque no le dejaron sacar la nota de este tipo, Massa”, comenzó diciendo el conductor.

Sin embargo, acto seguido acotó: “La quiero mucho y la acompaño a muerte, pero no creamos que Viviana era un pedo del Papa ni porque se va Viviana los que quedamos somos una mierda, alcahuetes del doctor Vila. Si se quieren ir del programa se van, me chupa un huevo”, dijo y disparó con su habitual verborragia: “Lo que me extraña es que mucha gente diga que yo soy un boludo porque vine a poner las bolas acá y hablé contra el Gobierno, contra la oposición, y ahora Viviana se transforma más o menos en la milagrosa”.

Así, dio inicio a un extenso descargo en el cual recordó momentos de censura que vivió durante su trayectoria. “Ahora, se rajan las vestiduras hablando de libertad de expresión, cuando a mí me levantaron de este canal cuando compró “El negro” Ávila. De la Rúa pidió que me saquen y me levantaron. La única que puso la cara por mí fue Mirtha Legrand”, planteó.

En otro momento, Etchecopar aclaró que él no vivió una situación similar en A24, pero que si le hubiese sucedido, su decisión habría sido la de quedarse en el canal. “Hubiera seguido pegando de adentro para afuera”, expresó.

También, convocó a todos los canales de televisión a que ahora le ofrezcan aire a Canosa. “Ninguno de todos los que se apiadaron de Canosa le ofreció laburo. Ninguno mea agua bendita. Todos tienen una bajada de línea. Todos reciben guita de algún lado. Todos tienen pauta oficial. Y, ¿sabés qué? Cuando dicen basta es basta, porque se va la pauta. Estos dueños no son maravillosos, pero ninguno lo es”, expresó Baby.

El conductor planteó también que hay un intento de perjudicar al canal de noticias por parte de personas interesadas en comprar el medio. “Como todos sabemos y nadie lo dice: hay dos personas interesadas en comprar este canal, uno del macrismo y otro del kirchnerismo, y están tratando de desangrar el canal para poder comprarlo. Lo mismo que le hicieron a Daniel Hadad”.

El conductor reflexionó también sobre su viaje a Europa y puso en perspectiva la realidad del país. “Visité un montón de lugares divinos, visité España, Italia. No hay lugares como este. Tenemos una tierra bendita. Cuando viajo, estoy deseando volver. La vida que nosotros hacemos de ricos, tenés que ser trillonario para hacerla en Europa. Tener un auto en España es carísimo. No pueden usar aire acondicionado porque es carísimo. En el mundo no hay agua, no hay comida. Acá el portero sale a la madrugada con la manguera y la deja chorreando a la mañana. Nosotros tenemos todo. Somos vagos y atorrantes”, analizó. Y exclamó: “Cada día estoy más orgulloso que mi país. Saquemos a estos chorros, echémoslo con el voto y hagamos un país parecido a lo que queremos”.

Sobre la figura del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, expresó: “Massa todos sabemos quién es, pero no había otro, estábamos cayendo en picada, por ahí le va bien. Es como el médico ese que es una mierda, pero que si opera a tu vieja y la salva... Entonces, es el único país que se pone contento. Ojo, que a mi Massa me chupa un huevo, a pesar de que he comido asados con él, lo conozco, pero nada que ver en la política. Estoy en la otra punta”.

En esa línea, continuó: “Ahora, también eso, la censura, antes me pagaba el pelado Larreta, ahora me paga Massa, mañana me pagará Lilita Carrió, me pagan todos. Eso no se ve en Europa. No se ponen contento porque se les va a la mierda el euro. ¿Nosotros qué festejamos?”, preguntó.

#BastaBaby y #ChauBaby Mucha suerte y que te garue finito. Una lástima pic.twitter.com/fRqR4vJBm7 — Alejandro Bareiro (@alexibareiro) August 16, 2022

Por último, planteó que “Alberto ha hecho todo lo posible para caerse” y concluyó: “La democracia, nosotros, el pueblo, la libertad lo mantiene el año y medio que falta. En un año y medio votaremos y espero que nos hayamos levantado aunque sea un poquito”.

Con un un promedio de 2,5 puntos de rating, el regreso de Baby Etchecopar se colocó en el podio de lo más visto de la señal informativa durante el día de ayer. Además, el hashtag #BastaBaby se convirtió en trending topic en Twitter, acompañado en muchos casos por otro hashtag muy crítico: #ChauBaby.

#ChauBaby!! No te miro nunca más . — DEBORAH KAHAN (@DEBORAHKAHAN1) August 16, 2022

En efecto, muchos de los habituales seguidores del conductor manifestaron duras críticas a sus dichos, mezclando altas dosis de indignación y decepción. “Lamentable tu postura con respecto a Viviana Canosa, una desilusión. #ChauBaby”, “#BastaBaby anoche tenía la esperanza de que no nos defraudaras una vez más. Pero lo hiciste”, fueron algunos de los mensajes más “suaves”.

Cabe destacar que ya al comienzo de su editorial, Etchecopar había tomado distancia de algunos de sus seguidores al afirmar: “En Instagram, algunas viejas boludas que se ponen a hacer camarilla dijeron: ‘ay me defraudó Baby que no dijo nada´...”. Ese gesto, de hecho, también fue duramente criticado por quienes comentaron su regreso en Twitter.