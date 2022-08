“Si va Gabriel Rubinstein, se pudre todo”: Luis Majul analizó lo que implicaría esta incorporación en la relación de Sergio Massa con Cristina Kirchner

Luis Majul analizó este lunes, al aire de LN+, lo que implicaría la designación de Gabriel Rubinstein como viceministro de Economía para la relación entre el flamante titular de la cartera, Sergio Massa, y Cristina Kirchner.

El conductor de 8.30 AM sostuvo que la incorporación al gabinete del exdirector del Banco Central -en representación del entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna- provocaría una ruptura entre Massa y Cristina. “Se pudre, ¿eh?”, advirtió Majul.

La incertidumbre sobre quién ocupará, finalmente, el puesto de vice en el Palacio de Hacienda, es uno de los tantos temas importantes de la semana en materia de economía. Por eso, durante el pase de su programa, Majul aprovechó para preguntarle al periodista Francisco Olivera -quien junto a Guadalupe Vázquez realizaba el pase de 8.30 AM con el programa Buen Día Nación, por la ausencia de Luis Novaresio- cuáles van a ser los próximos pasos de Massa.

“¿Qué sapo se van a tener que comer los chicos grandes de La Cámpora y el ala izquierda del kirchnerismo delirante?”, consultó el conductor con ironía. Y su colega le respondió: “El más relevante es el plan troncal de Massa, que es tarifas, que viene trastabillando por lo menos en los tiempos. No sé si va a ser igual de agresivo que lo anunciado o menos, dados los tironeos de los últimos días”, sostuvo Olivera y completó: “Acá no solo hubo tironeos con, seguramente, el viceministro, cuyo nombre todavía desconocemos también”.

Majul, extrañado, enseguida repreguntó: “Rubinstein ya sabemos que no va a ser, ¿no?”, a lo que Olivera argumentó: “No está contestando el teléfono, no sé”. Y el conductor de 8.30 AM recordó la anécdota que le contó uno de sus colegas, Ceferino Reato. “Vuelvo a contarte la anécdota. (A Rubinstein) se lo encontró Ceferino Reato en la presentación de la revista Fortuna. Nos hicieron creer que estaba en Groenlandia, o en las islas de no sé, o en el fin del mundo, ¡y estaba en Bariloche! Eso para empezar...”, sostuvo.

“Además, hoy podés estar en Groenlandia, pero con la tecnología...”, acotó por su parte Débora Plager. Y Majul continuó con su relato: “Nos dijeron: ‘Lo vamos a esperar y lo vamos a convencer’. Él (por Massa) sigue diciendo que tiene alguna esperanza”, aseguró el periodista y vaticinó: “Yo creo que si va Rubinstein, ahí se pudre todo entre Cristina y Massa. Se pudre, ¿eh?”, remarcó.

Marina Calabró tomó la palabra y consultó: “¿Y qué nombres hay? Porque el viernes repasábamos algunos nombres con Pablo Fernández Blanco, pero eran uno menos probable que el otro. Marina Dal Poggetto, que ya dijo que no”, indicó la panelista. “Estaba Martín Rapetti también, en algún momento se dijo (Diego) Bossio”, enumeró Olivera. “Durante el fin de semana, nosotros mandamos algunos mensajes a los posibles ministros”, reveló. “Están todos abajo de cinco baldosas”, opinó Calabró y con su ocurrencia hizo reír a Majul.

“El que te contestaba, por ejemplo, me acuerdo una respuesta que la voy a decir así: “Ni en pe...”, contó Olivera. “No es un momento fácil”, explicó. Y Plager reflexionó: “Por ahí eso lo salve a Rubinstein, si nadie quiere agarrar, es lo único que se me ocurre”.