Bill Murray: un largo historial de problemas en rodajes que ahora alcanza su capítulo más delicado

Hace tiempo que en Hollywood circula el rumor, ya casi un secreto a voces, de que trabajar con Bill Murray es una verdadera pesadilla . El actor, de hecho, protagonizó varios escándalos en los que se lo acusó de humillar y maltratar a sus compañeros de trabajo.

Por esto, no sorprendió demasiado en la meca del espectáculo cuando se conoció la noticia que el comediante estaba siendo investigado por “conductas impropias” durante el rodaje de Being Mortal, su última película junto a Seth Rogen y Aziz Ansari.

Lo que sí sorprendió fue el motivo -“comportamiento inapropiado”- por el cual la productora decidió finalmente suspender el rodaje de la película, pese a que sólo faltaba filmar la mitad de las escenas. Según reveló el sitio Page Six, el actor de Los Cazafantasmas habría tocado sin consentimiento a varias mujeres en el set.

Murray -según la fuente de la producción que habló con ese medio- era muy “toquetón” durante el rodaje y “puso un brazo alrededor de una mujer, le tocó el cabello, le tiró de la cola de caballo”, haciendo que “algunas mujeres se sintieran incómodas”.

Otra fuente citada por el mismo medio intentó restarle importancia a su comportamiento, asegurando que a Murray “le encanta coquetear, disfruta de la poesía y el romance, pero siempre envuelto en comedia ” por lo que, asegura, “no está claro si se pasó de la raya”.

Desde la productora Searchlight Pictures no han dado más detalles al respecto. Sólo aseguraron que iniciaron una investigación apenas se enteraron. “Al final de la semana pasada, nos llegó una queja e inmediatamente la investigamos. Después de revisar las circunstancias, se ha decidido que la producción no puede continuar en este momento”, informaron.

Aziz Ansari, director de Master of None y de la película Being Mortal, habría tenido un fuerte altercado con Murray por su comportamiento

Según trascendió, Aziz Ansari, director y coprotagonista de la película, no toleró el comportamiento de Murray y ambos tuvieron un fuerte enfrentamiento en el set. El protagonista de Perdidos en Tokio aún no ha hecho declaraciones al respecto.

Un largo historial de problemas

Ben Dreyfuss, actor como su padre, Richard Dreyfuss, acaba de revelar en un hilo de Twitter que Disney se vio obligado a contratar a varios guardaespaldas para mantener separados a su papá y a Murray durante el rodaje de ¡Qué tal Bob!, la recordada película de Frank Oz de 1991.

El propio Richard Dreyfuss había revelado alguna vez que la agresividad de su partenaire en el filme había escalado de gran manera: “Bill se emborrachó durante una cena. De repente, puso su cara contra la mía y gritó con todas sus fuerzas: ‘¡Todo el mundo te odia! ¡Sólo te toleramos!‘. Luego agarró un cenicero de cristal y me lo tiró a la cara. Pesaba por lo menos medio kilo y falló por poco”, agregó.

Por su parte, Laura Ziskin, la productora de aquel film, recordó que Murray la empujó a un lago luego de una discusión. “Bill también amenazó con arrastrarme a lo largo del estacionamiento. También rompió mis lentes de sol. Estaba furiosa”, confesó.

A fines de los 70, Murray también tuvo una fuerte pelea con Chevy Chase, compañero en Saturday Night Live. Celos y egos de por medio, los dos comediantes comenzaron a discutir en camarines y se dijeron cosas tan hirientes que terminaron a los golpes. “Ambos sabían lo que tenían que decirse el uno al otro para causarse daño y eso fue lo que inició la pelea. Fue muy triste y doloroso”, contó Laraine Newman, quien presenció la pelea, tiempo después.

“Imperdonable e inaceptable”, así resumió Lucy Liu el comportamiento de Bill Murray durante el rodaje de Los ángeles de Charlie IMDB.com

La actriz Lucy Liu también fue una de sus más famosas víctimas durante la filmación de Los Ángeles de Charlie. Según relató, el actor comenzó a repartir insultos entre todos los presentes en el set sin motivo alguno. “Fue injusto. Parte de su lenguaje era imperdonable e inaceptable. No me iba a quedar sentada sin decir nada. Entonces, sí, me defendí y no me arrepiento”, contó la actriz, quien también se mostró sorprendida en cómo los medios de comunicación cambiaron la versión. “La gente pensó que la mujer era la conflictiva y no él” , recordó.

En una entrevista con The Guardian, Murray se refirió a su “fama”: “Tengo esta reputación por c ulpa de gente con la que no me gusta trabajar o que no sabe hacerlo . Algunos creen que te contratan y por eso pueden comportarse como dictadores”.

Sin embargo, las acusaciones contra Murray también van más allá del ámbito laboral. Jennifer Butler, su ex esposa y madre de cuatro de sus hijos, le pidió el divorcio en 2008, acusando al actor de violencia doméstica, infidelidades, adicción al sexo, la marihuana y el alcohol.