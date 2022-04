Bafici 2022: El Kaiser de la Atlántida, el increíble recorrido de una ópera escrita desde el horror

Cuatro veces tuvo que releer la frase escrita en el programa donde decía que la ópera que estaba por ver la compuso Viktor Ullmann en Terezín, el campo de concentración nazi que estaba situado cerca de Praga. Desde ese momento, en 2006, cuando asistió a la puesta de El Kaiser de la Atlántida en el Teatro Colón y que dirigía Marcelo Lombardero, la historia no lo abandonó. El director argentino -radicado en España- Sebastián Alfie, comenzó a investigar y descubrió que no existía ninguna película que hablara sobre esto. Quería hacer algo, pero todavía no sabía cómo. Hasta que en 2016 se enteró de la producción que sobre esta ópera iba a dirigir Gustavo Tambascio en el Teatro Real de Madrid. Saber que eso iba a ocurrir a media cuadra de su casa fue demasiada tentación, así que contactó al director e inmediatamente este le abrió las puertas para ver los ensayos.

“Allí entendí que el hilo conductor estaría en los ensayos de esta gran puesta. El Kaiser de la Atlántida es una ópera de cámara pensada solo para los instrumentos que estaban disponibles en el campo de concentración; pero para esta producción Pedro Halffter, el director musical, había realizado una orquestación para 70 músicos. Esto representó un dilema para Tambascio, que opinaba que así se traicionaba la esencia de la ópera. Surge entonces un conflicto entre quien quería conservar la obra lo más fiel posible y el que busca dar un paso adelante para lograr que sea más conocida. Quise generarle al espectador la pregunta sobre que hubiesen hecho estando en ese lugar,” explica Alfie.

La ópera de Ullmann, cuyo libreto corresponde al poeta Peter Kien, fue escrita en 1943 y habla sobre un dictador loco -una alegoría de Hitler- que quiere declarar la guerra al mundo entero y el fracaso al que se enfrenta cuando la muerte a quien convocó para encabezar la campaña militar se declara en huelga. Nunca llegó a estrenarse y la mayoría de los involucrados en el proyecto murieron en Auschwitz. Pero esta historia jamás se hubiese conocido sin el trabajo del compositor y director Kerry Woodward, quien redescubrió el manuscrito para luego en 1975 estrenar la ópera en Ámsterdam. “Mientras filmaba los ensayos, veo que Woodward figura en todos lados como el redescubridor del manuscrito. Lo rastreo por Facebook y su esposa me ofreció todas las grabaciones de este con Rosemary Brown, una médium -quien según afirma Woodward- fue quien lo guió hasta el manuscrito. Con este material en mis manos ya tenía dos patas de la película armada, la tercera fue a través de la producción argentina.” explica el director.

Convocó a Mariano Nante y Daniel Rosenfeld (La calle de los pianistas) y surgió la estrategia de mostrar en animación secuencias de la ópera y partes de la biografía de Ullmann. “El género documental y la animación van muy de la mano y nos permiten ilustrar partes de la historia que de otra manera serían solo cabezas parlantes. Teníamos material gráfico a partir de los dibujos hechos en carboncillo por los propios prisioneros y esta técnica fue utilizada estéticamente por los animadores. La película respira mucho allí y te da permiso para no ser solemne, el equilibrio termina siendo muy bueno. Fue un gran trabajo el del estudio de animación”, dice Alfie.

La banda sonora es creación de Alex Nante, joven compositor argentino que goza de gran reconocimiento internacional. “Hacer música para una película sobre Viktor Ullmann fue todo un desafío. No conocía mucho su obra y resultó un descubrimiento increíble. Estudió con Schoenberg, tuvo influencia de Mahler y Kurt Weill, pero logró un estilo muy personal. Su música mantiene una cierta distancia emocional y eso me sorprendió de su estilo, puesto que no cae nunca en algo melodramático. Hay un aspecto muy irónico en la forma en la que trata el texto”, explica.

El director se pregunta muchas veces el por qué la historia de El Kaiser de la Atlántida no ha sido tan divulgada. La respuesta podría estar en la explicación que le ofrece James Conlon, un reivindicador de los compositores asesinados durante el Holocausto. “Dice que estos compositores fueron asesinados dos veces, una en los campos de concentración y la otra en la manera en la cual los nazis borraron su obra de la faz de la tierra. Eso nos pone a pensar que hubiese sido de la música si hubiesen podido desarrollarse, ellos estaban destinados a llevar a la música a la nueva corriente de pensamiento”.

El Kaiser de Atlántida

Esta película llevó años y sucedieron muchas cosas en el camino. Desde el fallecimiento del propio Tambascio hasta la pandemia. Pero que sea este el momento de su estreno ha hecho que adquiera -según explica Mariano Nante- una resignificación que jamás pensaron posible. “Como cineastas, directores y productores tenemos una gran responsabilidad al contar esta historia y de abrirla a otro público. Su estreno en el Festival de Málaga unos días después de haberse desatado la guerra en Ucrania tuvo un gran impacto. Uno piensa que hace las cosas por un motivo y resulta que después aparecen otros que ni siquiera habías imaginado. Somos simplemente el medio para comunicar algo que la capacidad amplificadora del cine posibilita que llegue a otro tipo de público.”

El estreno argentino será hoy, dentro del marco del Bafici, en el Teatro 25 de Mayo. “En Europa la gente la vio pensando que había una guerra ocurriendo en tiempo real apenas a unos cuantos kilómetros. Aquí la guerra se ve más lejos y el significado que nos deja Ullmann adquiere otra textura: cuidado con los tiranos que nos llevan a la guerra. El Kaiser de la Atlántida tiene un mensaje de advertencia muy claro donde quiera que sea. El dictador que aparece en la secuencia animada no tiene una cara definida, pero estoy seguro de que cada uno le pondrá la cara del dictador que le venga a la cabeza. Es un mensaje que trasciende y ya es una obra que no nos pertenece. Esta película tendrá sus propios ecos en los distintos lados donde vaya a mostrarse”, concluye Alfie.