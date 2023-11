escuchar

Eva Bergiela se convirtió, con el correr de las rondas, en una de las grandes candidatas de este Bailando 2023, gracias a su gracia en la pista, pero también por las previas en las que habla con frescura sobre su vida. Este jueves, la modelo regresó al programa para bailar rock junto a su compañero, Uriel Sambrán, y aseguró que se siente aliviada luego de separarse del dirigente gremial Facundo Moyano e hizo una inesperada revelación que dejó sin palabras a Pampita Ardohain.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli señaló que la encuentra mucho más suelta luego de la separación, y tanto Sofía “Jujuy” Jiménez, una de sus mejores amigas, como su hermana, que se encontraban presentes en el estudio, estuvieron de acuerdo. “Estoy mejor. Estoy súper contenta de estar acá; no quiero ponerme pesada diciendo una vez más que estoy cumpliendo un sueño, pero es cierto. Lo estoy disfrutando muchísimo. Siento que me liberé. Cuando vos venís pasando una situación que te duele y de pronto se descomprime, podés disfrutar mucho más”, explicó.

Tinelli, entonces, le preguntó si era cierto lo que le informó la producción del ciclo: que al enterarse de que Moyano había comenzado una nueva relación, ella le dedicó varios mensajes en las redes. Sorprendida, pero sin perder la sonrisa, Bargiela aseguró: “No sabía que había empezado una relación con otra chica ¿Qué mensajes? De hecho, me contengo. De pronto te empiezan a aparecer frases que te dan ganas de compartir, pero te das cuenta de que es patético, que no da. Creo que no compartí ninguna, pero si lo hice, estaba poseída. Por ahí se me escapó alguna”.

Luego, Eva reveló que la invitó a Milett Figueroa a la apertura de una discoteca, pero que la actriz peruana se negó. “Me dijo que no le gustaba mucho ir a boliches y no quise indagar, porque no sabía si era que vos no la dejabas”, le dijo al conductor. “Pensé en invitarla porque está sola acá, creo, en la Argentina, y cuando vos trabajás de modelo y viajás es bueno que te incluyan, pero quizá tenía un plan mejor para ese día. Vos podés venir si querés”, le propuso al conductor.

Después de mostrar su propuesta para esta cuarta ronda, la modelo se dispuso a escuchar las devoluciones del jurado, pero antes, Ángel De Brito le preguntó si era cierto que esta semana estuvo saliendo con un actor. “Pensá bien qué vas a responder porque tengo fotos”, le advirtió. En ese momento, la pantalla gigante del estudio comenzó a reproducir imágenes de la modelo con el actor español Miguel Ángel Silvestre, que estuvo en estos días en el país presentando la segunda temporada de la serie de HBO Treinta monedas.

La modelo contó su versión sobre la velada que compartió con el actor español Miguel Ángel Silvestre Prensa América

“Voy a contar la verdad de lo que pasó... Yo fui a un evento de la serie de Miguel Ángel y subí historias a mi cuenta de Instagram de buena onda. A mí me encantan las hamburguesas que se venden en el hotel en que se hizo la presentación, porque para mí son las mejores de Buenos Aires. Entonces, él me responde una de las historias. ‘Gracias por venir’, me dijo, o algo así. Es muy atento. Entonces, me comentó que estaba comiendo en la habitación y entonces le dije que yo estaba con mis amigas comiendo en el bar. Como soy hospitalaria con Milett, lo soy con todos. Entonces, le dije que si esta era su única noche en Buenos Aires y estaba aburrido, que bajara a tomar unos tragos con nosotras”, reveló.

“Cuando vino, le recomendamos un par de lugares para pasear por Buenos Aires, hablamos de cine y terminó ahí”, aseguró la modelo. Pero Jujuy dio otra versión. “Puedo asegurar que estaba como loco Miguel Ángel con Eva. Bajó y no paraba de mirarla, le hacía mimitos... Nosotras comíamos papas fritas y deseábamos que eso siguiera con todo. Pero ella no quiso”, señaló.

“Es cierto. No pasó nada. Es cierto que es muy guapo”, continuó Bargiela. Y Pampita la interrumpió. “Mi abuela diría: ‘Dios le da pan al que no tiene dientes’. ¡Lo hubieses hecho por todas las chicas, Eva! ¡Dale!”, exclamó. Y entonces, la modelo explicó: “Es que a mí me gusta que me chamuyen un poquito más. No lo quiero quemar, porque él bajó con muy buena onda y después nos fuimos, taza, taza, cada uno a su casa”, indicó. En total, la pareja consiguió 15 puntos.

