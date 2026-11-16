Barby Franco le cumplió el sueño a su hija Sarah Burlando: conoció a María Becerra y sacó una foto del momento

Barby Franco y Fernando Burlando lograron cumplirle a su hija Sarah uno de sus primeros sueños: conocer a María Becerra. Después de un operativo especial y del show que ofreció “La Nena de Argentina” en el Movistar Arena, los cuatro se reunieron tras bambalinas y se tomaron varias fotos.

Sarah Burlando y su prima fueron a ver el show de María Becerra (Fuente: Instagram/@barbaritafranco21)

Desde su cuenta de Instagram, Franco subió historias temporales para dar testimonio del encuentro entre su hija y Becerra. Según develó, Sarah también fue con su prima, por lo que la emoción fue compartida entre ambas niñas.

Sarah Burlando en el recital de María Becerra

“Hoy las primas fueron a ver a María Becerra”, empezó con la crónica de su día Franco, donde mostró a las pequeñas antes de dirigirse a la tribuna. A continuación, añadió un video en donde se ve a Sarah mientras disfruta del recital en vivo.

La reacción de María Becerra a su encuentro con Sarah Burlando (Fuente: Instagram/@barbaritafranco21)

A posteriori, la influencer posteó una foto de las niñas junto a Becerra y manifestó: “Gracias a ella por su humildad única”. Esa foto también fue acompañada de una segunda en la que aparecieron Burlando, Sarah y Barby.

Fernando Burlando, Barby Franco y Sarah Burlando con María Becerra (Fuente: Instagram/@barbaritafranco21)

Como respuesta, después de este encuentro tierno y divertido, María Becerra replicó las imágenes en su cuenta de Instagram y describió: “Las adoro a ellas dos”.

El logro de Barby Franco para con su hija Sarah Burlando

Hace días, Barby Franco cumplió uno de sus objetivos más importantes previo al show de María Becerra, luego de que su hija se convirtiera en ciudadana italiana.

“Después de tantos años de lucha, finalmente llegó este día. Fueron años de trámites, de esperas interminables, de papeles, de paciencia y de no bajar nunca los brazos. Un camino que parecía no terminar más, pero que hoy nos regala una emoción imposible de explicar con palabras. Hoy, Sarah tiene su ciudadanía italiana”, anunció Franco en un posteo donde se ve a la niña con su padre, Fernando Burlando.

Sarah Franco logró la ciudadanía italiana (Fuente: Instagram/@barbaritafranco21)

“Y aunque para muchos sea un documento, para nosotros significa muchísimo más: es historia, raíces, identidad, familia y el legado de nuestros antepasados que sigue vivo en ella. Detrás de este logro hay años de esfuerzo, ilusión y perseverancia. Hoy podemos decir que valió la pena cada espera, cada paso y cada momento en el que soñamos con que este día llegara. Sarah, hoy se abre una puerta más para tu futuro, con nuevas oportunidades y un pedacito de tu historia reconocido para siempre. Nunca dejes de conocer tus raíces, porque saber de dónde venís también es parte de descubrir quién sos. Después de tantos años, ¡lo logramos! La espera terminó, el sueño se hizo realidad y nuestra historia sigue escribiéndose", añadió Franco.