Rocío Oliva se refirió a la fortuna de Diego Maradona y anticipó los conflicto que surgirán del reparto de la herencia Fuente: Reuters

2 de diciembre de 2020 • 11:03

Luego de haber sido rechazada en el ingreso a la Casa Rosada para poder despedir a Diego Maradona, Rocío Oliva continuó refiriéndose al fallecimiento de su expareja en los medios. Ahora, la periodista habló de las complicaciones que implicarán la sucesión de la máxima estrella deportiva del país, y de los conflictos que surgirán entre sus hijos Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Jara Maradona, Diego Maradona y Diego Fernando Maradona.

"Esto no termina acá, todos se van a echar culpas y va a ser para largo", definió la exnovia de Maradona en Fútbol sin manchas. "Es inevitable la batalla que habrá entre sus familiares". Además, Oliva contó que ella misma tiene un proceso judicial en marcha por una compensación económica que exigió ante la Justicia luego de separarse del Diez.

Según contó la panelista de Polémica en el bar, desde que se separaron la mujer no volvió a ver a Maradona. "Después vino la pandemia y no lo pude ver más", explicó. "La verdad no sé en que quedó ese proceso, porque hace mucho que no hablo con mi abogado".

Hoy, el patrimonio de Maradona está compuesto por bienes personales (viviendas, autos y alhajas) que van desde Buenos Aires a Dubái, contratos e inversiones de gran valor entre la Argentina y diversas partes del mundo en las que vivió o trabajó. De acuerdo a la ley que protege a los herederos forzosos (ascendientes, descendientes o cónyuge) para recibir una "porción legítima" de la herencia, los hijos deben recibir dos terceras partes de los bienes.