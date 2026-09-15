Bautista, el hijo de Emanuel Ortega, habló sobre Julieta Prandi tras la boda: “Ya es una más de la familia”

Este martes 15 de septiembre, Emanuel Ortega y Julieta Prandi se casaron en una ceremonia íntima. La pareja dio el “sí, quiero” al mediodía en el Registro Civil de San Isidro, al que solo asistieron algunos familiares y amigos cercanos. Entre los presentes estuvieron India y Bautista, los hijos de Emanuel; Palito Ortega y Evangelina Salazar; además, la hermana y los padres de la conductora.

Si bien los enamorados no brindaron declaraciones, Bautista, el hijo mayor del cantante, decidió dar una entrevista a Primicias Ya (América TV) a la salida del evento. En diálogo con Marina Calabró, el joven reveló su emoción por esta nueva etapa en la vida de su padre y repitió las palabras que le dijo a Julieta delante de todos los testigos.

Casamiento Civil Emanuel Ortega y Julieta Prandi en registro civil San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

“La verdad es que estoy muy contento por los dos. Yo a Julieta la quiero muchísimo y es lo que le dije cuando le entregaron los anillos: ‘Desde que llegó a la vida de mi papá, mi papá está mucho más contento; se lo ve en los ojos, en la mirada, en la cara y eso me pone muy feliz por él’”, expresó.

Además, reconoció que el casamiento solo fue el broche de oro que faltaba, después de más de seis años de relación. “La aceptamos desde el primer día a Julieta. Siempre fue una más de la familia, pero hoy se puede decir que se oficializó y ya es una Ortega más”, remarcó.

Casamiento Civil Emanuel Ortega y Julieta Prandi en registro civil San Isidro Gerardo Viercovich - LA NACION

Al ser consultado sobre cómo se enteró de la feliz noticia, el joven reconoció que fue de pura casualidad, un día que visitó a su padre. “Mi papá no es una persona de muchas palabras. Me enteré una vez que fui a la casa y me dijo: ‘Tenemos algo para contarte con Julieta’. Y me dijeron que se iban a casar, me mostraron el anillo y obviamente me puse muy contento por los dos. Pero no es que me llamó para reunirnos. Fue espontáneo. Fui a la casa de casualidad y me contó, porque si no, no sé si me contaba”, exclamó entre risas, sobre lo reservados que fueron ambos con su boda.