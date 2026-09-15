El conmovedor homenaje de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara en los Emmy: “Era nuestra mamá”

El lunes 14 de septiembre se vivió la noche más importante para la televisión estadounidense. Con la conducción de Mariska Hargitay, tuvo lugar la 78° edición de los Premios Emmy. Como era de esperarse, The Pitt se quedó con la categoría de mejor serie dramática y mejor actor protagónico para Noah Wyle, y Jean Smart se llevó su quinta estatuilla a protagonista de comedia por Hacks. Pero, también hubo sorpresas, como la victoria de Allison Janney como actriz de reparto en drama por La diplomática y el batacazo de La maldición de Widow’s Bay como mejor comedia.

Asimismo, hubo lugar para la emoción y se rindieron homenajes a grandes estrellas. Uno de los momentos más especiales de la noche se dio sobre el final, cuando Macaulay Culkin, Dan Levy y Annie Murphy se reunieron en el escenario para recordar a su madre de ficción, Catherine O’Hara, quien murió el 30 de diciembre de 2026 a los 71 años, y el Peacock Theater de Los Ángeles se llenó de lágrimas.

El homenaje a Catherine O’Hara en los premios Emmy

Catherine O’Hara. La recordamos como la mamá olvidadiza, pero nosotros nunca lo olvidaremos", dijo el protagonista de Mi pobre angelito (Home Alone). La describió como una persona “alentadora, cálida y divertida”, pero destacó que para él, la mejor manera de definirla era como “mamá”. “No era solo una esposa y una madre para Bo (Welch), Matthew y Luke, era mi mamá. Era nuestra mamá y, por extensión, la mamá de todos nosotros”, agregó con la voz entrecortada. A partir de esto, sugirió a los presentes y a la audiencia que llamaran a sus madres.

“Como buena mamá, siempre aparecía cuando se lo pedía. Eso es lo que hacía y esto es lo que podemos hacer esta noche por ella, estar aquí por ella. Puede que me olvidara dos veces... pero nosotros siempre la recordaremos”, expresó Culkin con los ojos llenos de lágrimas.

Noticia en desarrollo...