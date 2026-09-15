Javier Bardem: “Tengo más dinero del que hubiese nunca imaginado y mucho menos de lo que la gente supone”

Javier Bardem pasó por La Revuelta, el programa español conducido por David Broncano, y sorprendió al hablar de distintos aspectos de su vida personal. Entre ellos, el actor se refirió a su situación económica y respondió a una de las preguntas que suelen generar mayor curiosidad alrededor de las figuras internacionales: cuánto dinero ganó a lo largo de su carrera.

Durante la entrevista, el ganador del Oscar por Sin lugar para los débiles habló con naturalidad sobre el patrimonio que construyó después de décadas de trabajo en el cine. Consultado por sus ingresos y por la percepción que existe sobre su nivel económico, Bardem marcó una diferencia entre lo que posee y lo que el público puede imaginar sobre su riqueza. “Yo tengo más dinero del que hubiese nunca imaginado y mucho menos de lo que la gente supone”, expresó.

A Javier Bardem le preguntaron cuánto dinero tiene y sorprendió con su respuesta (Foto: Instagram @larevuelta_tve)

El actor también recordó sus primeros años en la profesión y explicó que sus expectativas económicas eran muy diferentes cuando comenzó a trabajar. Aunque con el paso del tiempo logró consolidar una carrera internacional y participar en grandes producciones, aseguró que nunca imaginó alcanzar el nivel de ingresos que tiene actualmente. “Es mucho más de lo que yo nunca imaginé cuando tenía 14 o 15 años”, afirmó al recordar sus inicios.

En otro momento de la conversación, Broncano quiso saber si hubo una instancia particular en la que Bardem sintió que había alcanzado un nivel económico que le permitía vivir con tranquilidad. Frente a la pregunta, el intérprete cuestionó la idea de acumular dinero sin un límite y planteó una reflexión sobre cuándo una persona considera que ya tiene suficiente.

Aunque no dio un número exacto, dejó una contundente reflexión (Foto: Instagram @larevuelta_tve)

“Cuando se dice en inglés enough is enough, suficiente es suficiente. Hay gente que para ellos no es suficiente. Es como ¿qué más quieren?”, sostuvo.

En relación con esto, Bardem explicó que para él el dinero tiene sentido principalmente por las posibilidades que ofrece para cuidar a las personas que forman parte de su círculo cercano. “Yo el hecho de poder tener lo suficiente para proteger a mi familia, dar estabilidad a mi familia, echar una mano a aquellos que tengo cerca y poder darles un paisaje de futuro”, concluyó el actor.