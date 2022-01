Bautista Vicuña mandó al frente a Pampita Ardohain y reveló el mal hábito que tiene la modelo

Bautista, el hijo de 13 años de Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain, reveló a través de una transmisión en vivo de Instagram el mal hábito que comparte con su madre: la onicofagia, una manía que es propia de las personas ansiosas.

El adolescente, que se autodefine como “bloguero”, tiene más de 240 mil seguidores en la red social y cuenta además con su propio canal en Twitch, la popular plataforma de streaming de Amazon que es muy utilizada por los más jóvenes. Allí comparte con sus más de 2 mil seguidores algunas de sus partidas en videojuegos de fútbol como el FIFA 2022, y también charlas informales con sus mejores amigos.

Bautista Vicuña se come las uñas pero su mamá también, según reveló

En plenas vacaciones de la escuela, Bautista decidió hacer un vivo en Instagram para interactuar con los usuarios. Mientras leía los comentarios de los espectadores que se iban sumando poco a poco a la transmisión, el hijo de Pampita fue descubierto comiéndose las uñas.

Los seguidores le pidieron a Bautista Vicuña que deje de comerse las uñas

“No te comas las uñas, Bau”, le dijo una seguidora preocupada por lo que estaba viendo. Y no fue la única. Por eso, ante tanta insistencia, él respondió con sinceridad: “Gente, sí, me como las uñas”, dijo de manera tajante y agregó un justificativo que sorprendió a todos: “Mi mamá también”.

De esa manera, el hijo mayor de la modelo y del actor chileno terminó revelando lo que hasta ahora era un secreto bien guardado de su mamá. Y encima parece que es algo hereditario, porque él también tiene la mala costumbre de hacerlo.

Benjamín Vicuña junto a su hijo Bautista Instagram @BenjaVicunaMori

No es la primera vez que Bautista Vicuña cobra relevancia y se vuelve noticia por sus declaraciones. En la gala de los premios Martín Fierro de Cable, que condujo su mamá, el adolescente sorprendió respondiendo algunas preguntas y hasta se animó a imaginar su futuro.

Acompañado del marido de Pampita, Roberto García Moritán, Bautista recorrió la alfombra roja de la ceremonia y, muy suelto ante la presencia de las cámaras, se refirió a su deseo de seguir los pasos de sus padres.

Bautista Vicuña habló de su futuro en la actuación

“A mí me gustaría hacer de todo”, les dijo el joven a Paula Varela y Lucas Bertero, los conductores de la previa a la entrega de premios. “Hacer un poco de lo que hace mi mamá y de lo que hace mi papá. Igual, todavía no estoy decidido, pero voy viendo”, agregó. García Moritán, que escuchaba al adolescente con atención, aclaró: “Es chico, todavía tiene tiempo... Por ahora hay que estudiar”.

Como si fuera poco, meses atrás Bautista dejó a todo el mundo sin palabras con un radical cambio de look. El adolescente mostró una secuencia de tres fotos donde posó con su corte de pelo extremo, que consiste en el ya clásico y tradicional rapado en los costados y en la nuca, dejando el cabello largo en la parte superior.

El radical cambio de look del hijo de Benjamín Vicuña y Pampita Instagram: @bauti.vicuna

Feliz por cómo le había quedado, lo mostró en sus redes y hasta una cuenta de fanáticos lo replicó horas más tarde con un halago: “¡Qué buen corte, amigo!”. Para coronar el muestreo, Bautista subió la historia a su perfil y logró convertir su nuevo estilo en tendencia.