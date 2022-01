Benjamín Vicuña mostró su cambio físico mientras se prepara para un exigente desafío deportivo

Tras su separación de Eugenia “la China” Suárez, Benjamín Vicuña mantuvo un bajo perfil y fueron pocas las oportunidades en las cuales los reflectores apuntaron directamente sobre él. Ahora, parece que el foco actual del actor es hacer deporte, y se prepara para un reto que pondrá a prueba su capacidad física: competirá en un triatlón.

Se trata del Ironman Argentina, un desafío que incluye natación, ciclismo y running y tendrá lugar el próximo domingo 20 de febrero en Nordelta. Este jueves, Vicuña compartió una historia en su perfil de Instagram donde se lo vio entrenar sobre una bicicleta fija en un reconocido gimnasio en el Campo Argentino de Polo. En su publicación, el actor también mencionó a Maximiliano Martínez Monzón, un experimentado triatlonista que guía cada uno de sus pasos.

Benjamín Vicuña compartió una historia en su Instagram donde se lo vio entrenando en una bicicleta fija (Crédito: Instagram/@benjaminvicuna.ok)

En una reciente entrevista, Martínez Monzón comentó que Benjamín tiene una muy buena base de rugby, ya que lo practicó en Chile cuando era joven, y que comenzaron a entrenar dos veces por semana para adaptar el ejercicio a la agenda de trabajo del artista. Luego, aumentaron progresivamente la intensidad y exigencia y actualmente se reúnen cuatro veces semanales. En ese sentido, agregó que en cada sesión tratan de abordar las tres disciplinas del triatlón.

El actor entrena cuatro veces por semana las disciplinas de Ironman: natación, running y ciclismo

En otras publicaciones en sus redes sociales, Vicuña se mostró nadando al ritmo de la canción “Another One Bites the Dust”, de Queen, y posó para una foto en blanco y negro donde se pudo apreciar su nueva figura tonificada.

Benjamín Vicuña se prepara para una exigente competencia deportiva y mostró sus avances en las redes sociales Instagram

Los cambios en la vida de Benjamín Vicuña

Desde que, en agosto de 2020, Vicuña y Suárez hicieron oficial su ruptura, el actor intentó mantenerse alejado del centro de atención. Aunque recientemente viajó a España, donde su expareja estuvo un par de meses por el rodaje de una película, para ver a los hijos que tienen en común (Magnolia y Amancio), al actor solo se lo vio cumplir con algunos compromisos laborales, pero poco se supo de su vida personal.

Eli Sulichin y Benjamín Vicuña se habrían conocido en el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán Tadeo Jones

No obstante, en los últimos días trascendió que tiene un nuevo amor. Durante la última emisión de Los ángeles de la mañana (eltrece), Ángel de Brito y su equipo anunciaron el inicio de su flamante relación. “Benjamín Vicuña es el protagonista de este romance, está de novio nuevamente”, expresó el conductor y agregó que se trataba de una amiga de Carolina “Pampita” Ardohain.

Más adelante, De Brito le dio la palabra a Yanina Latorre, quien -desde Miami- fue la encargada de revelar la identidad de la mujer. “Pónganme las fotos, es hermosa, se llama Eli Sulichin”, expresó la panelista, y de inmediato la producción desplegó en pantalla imágenes de la joven.

Eli Sulichin tiene 32 años; la noticia de su romance con Vicuña fue dada a conocer en LAM (eltrece) Captura Eltrece

Sulichin en una mujer de 32 años que se dedica al marketing y es hija de un influyente empresario. En el ciclo también comentaron que el bautismo de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, habría sido el lugar donde Vicuña la conoció.

Luego, Latorre volvió a tomar la palabra para hacer una descripción de la muchacha en cuestión. “Es bellísima. No tiene problema, no es interesada, no es trepadora, tiene su vida, muy tranquila, tiene una familia hermosa, es buena gente, labura”, cerró.