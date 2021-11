Sorpresa en los Martín Fierro: Bautista Vicuña habló sobre sus padres y lo que le gustaría hacer en el futuro

Acompañado de Roberto García Moritán, Bautista Vicuña recorrió la alfombra roja de la ceremonia de los Martín Fierro de Cable que se llevó a cabo el martes por la noche. El adolescente, hijo de Benjamín Vicuña y Pampita Ardohain, estuvo presente en el evento que condujo su mamá y se refirió a su deseo de seguir los pasos de sus padres.

Con gran expectativa por lo que podría ocurrir a lo largo de la velada, distintas figuras vinculadas al mundo del espectáculo comenzaron a llegar a la gala cerca de las ocho de la noche. Dos de ellos fueron García Moritán y el hijo de Pampita, que se mostraron sueltos frente a las cámaras de Crónica y cruzaron algunas palabras con Paula Varela y Lucas Bertero, que cubrían la previa a la entrega de premios. En ese marco, el adolescente de 13 años se mostró muy distendido y habló de su interés por trabajar en medios de comunicación, aunque señaló que ahora está en un momento muy distinto, con otras prioridades.

“A mí me gustaría hacer de todo”, definió Bautista. “Hacer un poco de lo que hace mi mamá y de lo que hace mi papá. Igual, todavía no estoy decidido, pero voy viendo”, añadió. García Moritán, que escuchaba con atención al mayor de los hijos del actor chileno y la conductora argentina, sumó: “Es chico, todavía tiene tiempo”. “Por ahora hay que estudiar”, agregó.

Bautista Vicuña, “el hermano mayor más bueno”

Meses atrás, a través de sus redes sociales, la China Suárez compartió con sus seguidores tiernas imágenes de Bautista con su hija Magnolia, que dan cuenta que a pesar de la diferencia de edad, el joven mantiene una estrecha relación con sus hermanos menores.

La actriz logró capturar un dulce momento de juego, cuando el adolescente tomaba en brazos a la pequeña de tres que disfrutaba entre risas en el aire. “El hermano mayor más bueno y dulce”, escribió Suárez en una de las fotos, que minutos más tarde Bautista compartió en su propia cuenta de Instagram. No fue la primera vez que la expareja de Vicuña lo elogió. A principio de año, para su cumpleaños, la China subió otra foto de él con Magnolia con un mensaje similar. “Feliz cumpleaños al hermano mayor más bueno y paciente. Pisciano favorito”, escribió.

Además de tener una excelente relación con sus hermanos, Bautista parece tener un vínculo muy ameno y de complicidad con sus padres. En diálogo con Hola!, Benjamín reflexionó sobre el paso del tiempo y el crecimiento de su hijo mayor. “Antes yo me jactaba de ser su mejor amigo y ahora me doy cuenta de que él tiene sus pares con los que disfruta y se mata de risa, y yo soy el padre, que también le está poniendo límites, entonces el viejo ya no es tan copado en algún momento, porque si fuera por él estaría jugando en la computadora 18 horas seguidas”.